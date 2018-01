El Papa Francisco ya ha llegado a Chile

A las 7:13 p.m. (hora local), aterrizó en el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile, el avión de Alitalia que trajo desde Roma al Papa Francisco, quien realizará una visita apostólica de cuatro días y que además de la capital, comprenderá las ciudades de Temuco e Iquique.

El Santo Padre fue recibido por la presidenta Michele Bachellet, por el Arzobispo de Santiago, Cardenal Ricardo Ezzati; y por el Presidente de la Conferencia Episcopal Chilena, Mons. Santiago Silva Retamales.

Asimismo, dos menores en trajes típicos le entregarán un ramo de flores, mientras un coro de niños entona canciones tradicionales de Chile.

Entre los presentes, además de autoridades locales, se encontraban el Nuncio Apostólico en Chile, Mons. Ivo Scapolo; y el responsable de la comisión de la visita papal, Mons. Fernando Ramos.

Este es el viaje internacional número 22 del Papa Francisco, quien se convierte en el segundo Pontífice en visitar Chile después de San Juan Pablo II, que viajó al país sudamericano en 1987.

ACIPRENSA, 15 de enero de 2018

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...