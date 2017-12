El Papa Francisco «visitará» al padre Pío

El Papa Francisco realizará una visita apostólica, el sábado 17 de marzo de 2018, a San Giovanni Rotondo, en el sureste de Italia, en la diócesis de Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, y a Pietrelcina, diócesis de Benevento, en la provincia eclesiástica de Nápoles, tras las huellas de san Pío de Pietrelcina, el capuchino de los estigmas, el crucificado de Gárgano, extraordinario modelo de misericordia.

Beatificado y canonizado por san Juan Pablo II, en 1999 y 2002, respectivamente, en el mes de septiembre próximo se cumplen dos efemérides del popular santo italiano: los cien años de la impresión de los estigmas y el cincuentenario de su muerte.

Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI peregrinaron también a los lugares del padre Pío.

