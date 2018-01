El Papa Francisco a la Rota Romana: “La justicia no es un mero acto burocrático”

Discurso del Papa Francisco con ocasión de la inauguración del Año Judicial del Tribunal de la Rota Romana.

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano,29-1-2018

“Queridos jueces de la Rota Romana, la estrecha conexión entre el ámbito de la conciencia y aquel de los procesos matrimoniales de los cuales cuotidianamente se ocupan, exige evitar que el ejercicio de la justicia sea reducido a un mero fin burocrático”, lo dijo el Papa Francisco en su discurso a los miembros del Tribunal de la Rota Romana con ocasión de la inauguración del Año Judicial.

En sus saludos a los jueces, oficiales, abogados y colaboradores del Tribunal Apostólico de la Rota Romana, el Santo Padre invitó a reflexionar sobre un aspecto significativo de su servicio judicial, es decir, el de la centralidad de la conciencia, que es al mismo tiempo el de cada uno de ellos y el de las personas a las cuales asisten. “De hecho – señaló el Pontífice – su actividad se expresa también como ministerio de la paz de las conciencias y exige ser ejercitada con toda conciencia, como bien expresa la fórmula con la cual sus Sentencias son emanadas ad consulendum conscientiae o ut consulatur conscientiae”.

Expertos de la conciencia de los fieles cristianos

En relación a la declaración de nulidad o validad del vínculo matrimonial, afirmó el Santo Padre, ustedes se presentan en cierto sentido como expertos de la conciencia de los fieles cristianos. “En este rol – recordó el Papa – están llamados a invocar incesantemente la asistencia divina para realizar con humildad y mesura la difícil tarea confiada por la Iglesia, manifestando así la conexión entre la certeza moral, que el juez debe alcanzar ex actis et probatis, y el ámbito de su conciencia, noto únicamente al Espíritu Santo y por Él asistido”.

Así mismo, el Papa Francisco recordó que, el ámbito de la conciencia ha sido muy importante en los dos últimos Sínodos de los Obispos, y ha tenido una importancia significativa en la Exhortación Post-Sinodal Amoris Laetitia. “Esto ha derivado – precisó el Pontífice – de la conciencia que el Sucesor de Pedro y los Padres sinodales han madurado a cerca de la urgente necesidad de escucha, por parte de los Pastores de la Iglesia, de las instancias y de la espera de los fieles a los cuales les han restituido la propia conciencia muda y ausente por largos años y en seguida, han sido ayudados por Dios y por la vida a reencontrar un poco de luz, dirigiéndose a la Iglesia para obtener la paz de sus conciencias”.

El rol decisivo de la conciencia

Por otra parte, el Papa Francisco refiriéndose a las opciones fundamentales que los novios deben afrontar para acoger y construir la unión conyugal, resaltó la importancia del rol decisivo de la conciencia en el proyecto de Dios y la formación de la conciencia en los jóvenes. “Al respecto, me gusta remarcar – afirmó el Pontífice – que en los dos Documentos en forma de motu proprio, emanados para la reforma de los procesos matrimoniales, he exhortado a instituir el estudio pastoral diocesano para así realizar el proceso no sólo más rápido, sino también más justo, con la debida conciencia de causas y motivos que están al origen del fracaso matrimonial”.

Por ello, señaló el Obispo de Roma, es necesaria una continua experiencia de fe, esperanza y caridad, para que los jóvenes vuelvan a decidir, con conciencia segura y serena, que la unión conyugal abierta al don de los hijos es un gozo grande para Dios, para la Iglesia y para la humanidad.

La Pastoral y la custodia de la conciencia

En este sentido, afirmó el Sucesor de Pedro, es urgente y preciosa la acción pastoral de toda la Iglesia para recuperar, salvaguardar, custodiar una conciencia cristiana, iluminada por los valores evangélicos. “La voz de los Obispos y la sucesiva Exhortación Apostólica Amoris Laetitia – puntualizó el Papa – han asegurado un punto primordial: la necesaria relación entre la regla de la fe, es decir, la fidelidad de la Iglesia al magisterio intocable sobre el matrimonio, así como sobre la Eucaristía, y la urgente atención de la Iglesia a los procesos psicológicos y religiosos de todas las personas llamadas a la opción matrimonial y familiar”.

Catecumenado matrimonial

Por ello, acogiendo la voz de los Padres sinodales, señaló el Papa Francisco, he recomendado la institución de un catecumenado matrimonial, entendido como itinerario indispensable para los jóvenes y para las parejas destinadas a hacer revivir sus conciencia cristianas, sostenidas por la gracia de dos sacramentos, el bautismo y el matrimonio; teniendo presente que la formación de la conciencia es misión de todos, ministros y fieles bautizados.

“En este sentido – agregó el Pontífice – la unión conyugal puede afirmarse verdadera sólo si la intención humana de los esposos está orientada a lo que quiere Cristo y la Iglesia. Para hacer siempre más consciente de esto a los futuros esposos, es necesario el aporte, además de los Obispos y sacerdotes, también de otras personas comprometidas en la pastoral, religiosos y fieles laicos corresponsables en la misión de la Iglesia”.

La conciencia y los procesos matrimoniales

Antes de concluir su discurso, el Papa Francisco recordó a los Jueces la estrecha relación entre el ámbito de la conciencia y el de los procesos matrimoniales de los cuales cuotidianamente se ocupan sin caer en la burocracia. “Debemos impedir – precisó el Papa – que la conciencia de los fieles en dificultad por cuanto se refiere a su matrimonio se cierre a un camino de Gracia. Este objetivo se alcanza con un acompañamiento pastoral, con el discernimiento de las conciencias y con la obra de nuestros Tribunales. Esta obra debe desarrollarse en la sabiduría y en la búsqueda de la verdad: sólo así la declaración de nulidad produce una liberación de las conciencias”.

