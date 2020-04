Papa Francisco: «Jesús nos está buscando siempre»

En la misa de Santa Marta, Francisco ha rezado este tercer domingo de Pascua, por aquellos que están llenos de tristeza porque están solos o sin trabajo y no saben cómo mantener a su familia debido a las consecuencias de la pandemia: «Hoy, en esta misa, rezamos por todos aquellos que sufren la tristeza, porque están solos o porque no saben qué futuro les espera o porque no pueden llevar adelante su familia porque no tienen dinero, porque no tienen trabajo». El Papa ha querido que pidamos por ellos y por «tanta gente que sufre de tristeza».

En su homilía, el Santo Padre ha explicado que, como los discípulos de Emaús, nuestro corazón «tiene sed del encuentro con Dios, lo busca, muchas veces por caminos equivocados». Y de la misma forma «Dios tiene sed de encontrarnos».

En el Evangelio vemos que Jesús «respeta nuestro camino, sigue nuestros tiempos, es el Señor de la paciencia, camina a nuestro lado, escucha nuestras inquietudes, las conoce. A Jesús le gusta oír cómo hablamos. No acelera el paso: es su paciencia. Jesús va al ritmo de la persona más lenta. Jesús escucha, luego responde, explica, hasta el punto necesario».

Encontramos a Jesús a lo largo de nuestro camino incluso en nuestros momentos más oscuros: «nos acompaña porque quiere encontrarnos. Por eso decimos que el núcleo del cristianismo es el encuentro con Jesús».

Algunos lo encuentran, «por tradición», pero, «otros no saben decirlo, porque se encontraron con Jesús, pero no se dieron cuenta de que era un encuentro con Jesús. Jesús siempre nos está buscando. Siempre».

Por eso, ha concluido el Papa, el momento en que nuestra inquietud encuentra a Jesús, «comienza la vida de la gracia, la vida de la plenitud, la vida del camino cristiano».