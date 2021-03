Papa Francisco: «Es necesaria una nueva mirada a la familia»

«Es necesaria una nueva mirada a la familia. No basta con reiterar el valor de la Doctrina si no nos convertimos en custodios de la belleza de la familia y si no cuidamos su fragilidad y sus heridas. Estos dos aspectos son el corazón de toda pastoral familiar: la franqueza del anuncio evangélico y la ternura del acompañamiento».

Así ha comenzado el Papa Francisco el mensaje que ha enviado a los participantes en el encuentro «Nuestro amor cotidiano». Este acto ha abierto el Año Amoris Laetitia y ha estado promovido por el Dicasterio de los Laicos, la Familia y la Vida, de la diócesis de Roma y el Instituto Pontificio Teológico Juan Pablo II, en el V aniversario de la publicación de la exhortación apostólica.

Así, en su mensaje, saluda con afecto al prefecto, cardenal Kevin Joseph Farrell; al vicario de la diócesis de Roma, cardenal Angelo de Donatis; y al gran canciller del Instituto, monseñor Vincenzo Paglia.

El Papa ha indicado que «anunciamos a parejas, cónyuges y familias una palabra que les ayuda a comprender el sentido auténtico de su unión y su amor, signo y imagen del amor trinitario y la alianza entre Cristo y la Iglesia. Es la nueva palabra del Evangelio de la que cada doctrina, incluso la de la familia, puede tomar forma». Y además, esta palabra es exigente y quiere liberar las relaciones humanas de las esclavitudes actuales: la dictadura de las emociones, la exaltación de lo temporal que desalienta los compromisos de por vida, el predominio del individualismo, el miedo al futuro. Ante esto «la Iglesia reafirma a los cónyuges cristianos el valor del matrimonio como un proyecto de Dios, como resultado de su gracia y como un llamado a vivir con totalidad, lealtad y libertad».

Encarnada en la realidad

Por otra parte, el Papa ha expresado que «este anuncio no puede y nunca debe administrarse desde arriba y desde el exterior». Al contrario, «la Iglesia está encarnada en la realidad histórica», conociendo de cerca los laberintos diarios de cónyuges y padres, sus problemas, sus sufrimientos.

Así, pidió apoyar a la familia y defenderla de todo lo que pueda poner en riesgo su belleza. «El año dedicado a la familia, que hoy comienza, será un tiempo propicio para llevar adelante la reflexión sobre Amoris Laetitia. Y así lo agradezco, sabiendo que el Instituto Juan Pablo II puede contribuir de muchas maneras, en el diálogo con otras instituciones académicas y pastorales, al desarrollo de la atención humana, espiritual y pastoral para apoyar a la familia»