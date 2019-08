Papa Francisco: el soberanismo conduce a guerras, es necesario el diálogo

El Papa Francisco concedió una entrevista a los medios de comunicación italianos, La Stampa y Vatican Insider. El Pontífice expresó que debe asegurarse el futuro de Europa y que el Sínodo sobre la Amazonía será una respuesta a la emergencia ambiental planetaria, pero nace de la Iglesia y tendrá una dimensión evangelizadora

Por Michele Raviart – Ciudad del Vaticano

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-08/papa-rancisco-soberanismo-conduce-guerras-necesario-dialogo.html

Domenico Agasso, de La Stampa y coordinador de Vatican Insider, entrevistó al Papa Francisco, quien afirmó que Europa debe ser salvada porque es un patrimonio que «no puede y no debe ser disuelto». El diálogo y la escucha «desde la propia identidad» y los valores humanos y cristianos son el antídoto contra el soberanismo y el populismo, y el motor de «un proceso de recuperación» que «puede progresar sin interrupción».

¿Cuáles son los principales desafíos?

«El más importante: el diálogo. Entre las partes, entre los hombres. El mecanismo mental debe ser “primero Europa y luego cada uno de nosotros”. El “cada uno de nosotros” no es secundario, es importante, pero cuenta más Europa. En la Unión Europea se debe hablar, discutir, conocer. A veces, por el contrario, se ven solamente monólogos de compromiso. No: es necesaria también la escucha».

¿Qué se necesita para el diálogo? Y, ¿cuánto pesan las identidades? Si se exagera con la defensa de las identidades, ¿no se corre el riesgo de caer en el aislamiento? ¿Cómo se da una respuesta a las identidades que generan extremismos?

«Le pongo el ejemplo del diálogo ecuménico: yo no puedo hacer ecumenismo sino partiendo de mi ser católico, y el otro que hace ecumenismo conmigo debe hacerlo como protestante, como ortodoxo… La propia identidad no es negociable, se integra. El problema de las exageraciones es que se cierra la propia identidad, no nos abrimos. La identidad es una riqueza –cultural, nacional, histórica, artística–, y cada país tiene la suya, pero debe ser integrada mediante el diálogo. Esto es decisivo: desde la propia identidad, abrirse al diálogo para recibir de las identidades de los demás algo más grande. No hay que olvidar nunca que el todo es superior a las partes. La globalización, la unidad, no debe ser concebida como una esfera, sino como un poliedro: cada pueblo conserva la propia identidad en la unidad con los demás».

Soberanismo conduce a las guerras

El Papa explica que el soberanismo «conduce a las guerras», y que el populismo es una forma de imponer una actitud, una visión del mundo, que nada tiene que ver con una cultura popular, que realmente pondría a la gente en primer lugar.

La acogida, el acompañamiento, la promoción y la integración siguen siendo los criterios a seguir en el caso de los inmigrantes. Nunca se debe descuidar el derecho a la vida de nadie, y debemos recordar las condiciones de guerra y hambre que llevaron a la mayoría de estas personas a huir.

Amazonia es un «Sínodo de Emergencia»

En octubre tendrá lugar en el Vaticano el Sínodo sobre la Amazonia, un Sínodo «hijo de Laudato Si'», que era una encíclica social basada en el cuidado de la Creación, y no una «encíclica verde», quiere precisar Francisco. Pero también será un «Sínodo de la Emergencia». Francisco dice que está sorprendido por el hecho de que el 29 de julio el hombre ya haya consumido todos los recursos renovables para el año en curso. Con el derretimiento del hielo en Islandia y Groenlandia, los incendios en Siberia, el aumento de los residuos plásticos en el mar y el riesgo de que suba el nivel del mar, el planeta está experimentando «una emergencia global».

Sin embargo, el Sínodo «no es un encuentro de científicos o políticos», ni un Parlamento, sino «una obra de comunión guiada por el Espíritu Santo». La voluntad de definir «diferentes maneras de evangelizar» será central, pero la ordenación de los «viri probati» no será en absoluto un tema central, afirma Francisco.

La Amazonia es decisiva para el futuro del planeta

La elección de la Amazonia, que implica a nueve Estados corresponde a un lugar «representativo y decisivo» que, en relación con los océanos, «contribuye de manera decisiva a la supervivencia del planeta». Este territorio está amenazado por «los intereses económicos y políticos de los sectores dominantes de la sociedad». Por lo tanto, los responsables políticos deberían «eliminar su propia connivencia y corrupción» y «asumir responsabilidades concretas», como en el caso de las «minas a cielo abierto» que envenenan el agua y causan muchas enfermedades.

Y es de la Amazonía de donde «proviene gran parte del oxígeno que respiramos». Deforestar, por lo tanto, significa «matar a la humanidad», recuerda Francisco, quien explica que la pérdida de biodiversidad y la aparición de nuevas enfermedades letales muestran «una deriva y devastación de la naturaleza que podría llevar a la muerte de la humanidad». Sin embargo, el Papa ve los numerosos movimientos de jóvenes ecologistas, como el de Greta Thunberg, como un signo de cambio de percepción y de comportamiento prometedor para el futuro.

Europa no debe disolverse, hay que salvarla

Su Santidad, expresó la esperanza de que «Europa vuelva a ser el sueño de los Padres Fundadores». ¿Qué espera?

«Europa no puede y no debe disolverse. Es una unidad histórica, cultural y geográfica. El sueño de los Padres Fundadores tuvo consistencia porque fue una implementación de esta unidad. Ahora no debemos perder esta herencia».

¿Cómo ve a Europa hoy?

«Se ha debilitado con los años, en parte debido a algunos problemas administrativos, por desacuerdos internos. Pero tienes que guardarlo. Después de las elecciones, espero que comience un proceso de recuperación y que continúe sin interrupción».

¿Está contento con el nombramiento de una mujer como presidenta de la Comisión Europea?

«Sí. También porque una mujer puede estar en forma para revivir la fuerza de los Padres Fundadores. Las mujeres tienen la capacidad de unirse y de unir».

¿Cuáles son los principales desafíos?

«Uno sobre todo: diálogo. Entre las partes, entre los hombres. El mecanismo mental debe ser «primero Europa, luego cada uno de nosotros». El «cada uno de nosotros» no es secundario, es importante, pero Europa es más importante. En la Unión Europea debemos hablar, comparar y saber. En cambio, a veces solo vemos monólogos comprometidos. No: también se necesita escuchar».

