Papa Francisco: «¿Caminamos en la luz o en la oscuridad?»

En su misa diaria en Santa Marta, el Papa Francisco ha pedido hoy por la unidad de Europa «en este tiempo en el que necesitamos tanta unidad entre nosotros, entre las naciones», y ha invitado a orar para que «Europa consiga la unidad fraterna que soñaron sus padres fundadores».

En su homilía de hoy, el Santo Padre ha hablado del amor de Dios y de nuestras actitudes ante la luz de Cristo. Debemos preguntarnos si caminamos en la luz o en la oscuridad. «La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas», ha explicado Francisco. En palabras del Pontífice, en ocasiones «no soportamos la luz, es mas cómodo para nosotros vivir en las tinieblas, la luz nos aplasta, porque nos hace ver aquello que no queremos ver, y aún peor, los ojos del alma de tanto vivir en la oscuridad se acostumbran, hasta tal punto de ignorar qué es la luz». Ha insistido en que «también nosotros, cuando pecamos, estamos alejados del Señor, nos volvemos ciegos. Nos sentimos mejor en la oscuridad y vamos así sin ver, como los ciegos, moviéndonos como podemos». Por eso, hoy ha pedido para que dejemos que el amor de Dios, que ha enviado a Jesús para salvarnos, entre en nosotros.

Asimismo, en la homilía de hoy el Papa Francisco ha querido recordar la revelación del amor de Dios a través de Jesús crucificado. «El crucificado es el gran libro del amor de Dios. No es un objeto de poner aquí o allí, no tiene que ser nuevo, moderno, antiguo. Es la propia expresión del amor de dios». «Cuánta gente, -ha recordado- cuántos cristianos pasan el tiempo mirando al crucificado y ahí encuentran todo, porque han entendido, el Espíritu Santo les ha hecho entender que ahí está toda la ciencia, todo el amor de Dios, toda la sabiduría cristiana». Y ha insistido en que «Dios ha amado tanto al mundo que ha entregado a su único hijo, para que todo el que crea en Él no muera sino que tenga vida eterna».