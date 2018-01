El Papa Francisco bautiza a 34 niños

La mañana del domingo 7 de enero, solemnidad del Bautismo del Señor, el Papa Francisco bautizó a un grupo de 34 niños acompañados de sus padres y padrinos, celebrando una misa en el interior de la Capilla Sixtina del Vaticano.

Antes de administrar el sacramento bautismal a los pequeños, el Santo Padre dirigió unas palabras de aliento a los padres recordándoles que el bautismo es “el primer paso en su tarea de transmitir la fe”.

“Una tarea que no podemos realizar solos sino con la ayuda del Espíritu Santo”, recordó el Pontífice haciendo hincapié en que transmitir la fe es una gracia y que mediante el bautismo se recibe a la Trinidad: “el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que moraran en sus corazones”.

En alusión a la importancia de que la transmisiíon de la fe se inicie en el hogar de cada uno, el Obispo de Roma destacó el valor de que esta se haga a través del lenguaje familiar, con los códicos y características particulares de la lengua o dialecto de cada miembro: abuelos y padres.

“No olviden la tarea de transmitir la fe, pero háganlo con el dialecto del amor del hogar, de la familia”, dijo Francisco indicando que los pequeños también tienen su “propio dialecto” con el que se comunican, expresan y nos hacen sentir tan bien.

“¡Ahora todos están callados, pero es suficiente para que uno marque el tono y luego la orquesta lo sigue! ¡El dialecto de los niños!”, añadió el Sucesor de Pedro señalando que no debemos nunca olvidar “el lenguaje de los niños, que hablan como pueden, pero que es un lenguaje que tanto gusta a Jesús por su sencillez y autenticidad”.

“En sus oraciones, sean sencillos como ellos, díganle a Jesús aquello que les viene del corazón como lo hacen los niños”, concluyó el Papa destacando la necesidad de conjugar, “el lenguaje de los padres que es el amor por transmitir la fe, junto con el lenguaje de los niños que es recibido de los progenitores para poder precisamente crecer en esa fe”.

Tras pronunciar de manera espontánea esta homilía, el Pontífice prosiguió con la ceremonia y los correspondientes pasos del rito bautismal.

