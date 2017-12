El Papa Francisco agradece a los artistas del Concierto Navidad en el Vaticano 2017

El Papa Francisco agradece a los artistas del Concierto Navidad en el Vaticano 2017Cartel del Concierto ‘Navidad en el Vaticano’ – RV

Cecilia de Malak – Ciudad del Vaticano El arte al servicio de la ternura, la alegría y la paz que celebramos con el Nacimiento del Niño Dios, difunda el Mensaje de la Navidad en el mundo, alentó el Papa Francisco En su cordial audiencia, expresó su aprecio por esta iniciativa navideña de beneficencia, para sostener la actividad de la Fundación Scholas Occurrentes, que lleva en su corazón el Papa Bergoglio: «Los recibo en este encuentro, que me permite expresarles mi aprecio por vuestra participación en el Concierto ‘Navidad en el Vaticano’, cuya recaudación será entregada para financiar dos proyectos en favor de los niños de la República Democrática del Congo y de los jóvenes de Argentina» Con los sentimientos entrañables que impulsan la celebración del Nacimiento del Niño Dios, el Obispo de Roma destacó que «la Navidad es una fiesta sentida, participada, capaz de calentar los corazones más fríos, de borrar las barreras de la indiferencia hacia el prójimo, de alentar la apertura hacia el otro y el don gratuito». Arte medio formidable para llevar al mundo la luz de la paz y de la fraternidad «Aún hoy, hay tanta necesidad de difundir el mensaje de paz y de fraternidad propio de la Navidad; hay necesidad de representar este acontecimiento expresando los sentimientos auténticos que lo animan. Y el arte es un medio formidable para abrir las puertas de la mente y del corazón al verdadero significado de la Navidad». Animando la creatividad y genialidad de los artistas, que con sus obras, música y canto logran alcanzar los registros de la conciencia, el Papa Francisco, expresó su anhelo: «Que el Concierto de Navidad en el Vaticano pueda ser ocasión para sembrar la ternura, – esta palabra tan olvidada hoy: violencia, guerra… no, no: ternura. Para sembrar la ternura, la paz y la acogida, que manan de la gruta de Belén». Escucha y descarga la información con la voz del Papa

