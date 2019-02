Pantalla 90 actualiza su web La web del departamento de cine de la Conferencia Episcopal ha lanzado hoy, 25 de febrero de 2019, la beta de su nueva web. Esta página tiene un formato más moderno, adaptado a dispositivos móviles y enfocado a redes sociales. Pantalla 90 ofrece las críticas de las películas de cine más recomendadas de la cartelera de cada semana. También semanalmente, su director, Juan Orellana, contará en un vídeo sus preferencias. La valoración que se hace de las películas va siempre firmada por un crítico de cine que dará una valoración de cero a cinco estrellas. En esta nueva página también se ha incorporado un buscador para facilitar búsquedas por título, fecha, director, actores, crítica y género. Pantalla 90 es la revista digital del departamento de Cine de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social (CEMCS). Sus orígenes se remontan a enero de 1990, cuando la revista en papel Pequeña Pantalla se fusiona con Cine 89 por razones económicas y nace una nueva publicación. En enero de 2009 se inaugura la edición digital y deja de publicarse en formato papel.

