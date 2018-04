Palma, una ciudad para ser vista desde las alturas

La catedral de Mallorca abre sus terrazas al público del 23 de abril al 31 de octubre con visitas guiadas que ofrecen unas vistas excepcionales de la ciudad a la vez que se recorre el imponente monumento desde otra perspectiva.

Declarada Monumento Histórico-artístico y conocida como “La Catedral de la Luz” o “la Seu”, este templo constituye uno de los enclaves más espectaculares de Mallorca y está catalogado como uno de los más recocidos del mundo en estilo gótico.

Dicen que para conocer a fondo una ciudad no hay nada mejor que recorrer sus calles y pasear por todos sus rincones. Pero también puede descubrirse desde otra perspectiva: La de las alturas. Palma es una de esas ciudades que ofrece impresionantes panorámicas gracias a sus ‘rooftops’, terrazas y tejados desde los cuales se puede divisar el increíble Mar Mediterráneo que baña su bahía o las construcciones y atractivos turísticos más emblemáticos que destacan entre las demás, como el Palacio de la Almudaina o el Castillo de Bellver.

Una de las mejores panorámicas de la ciudad la ofrece la Catedral de Palma, la joya arquitectónica por excelencia de la capital de las Baleares. Comúnmente conocida como ‘La Seu’, volverá a abrir su campanario y sus terrazas al público un año más, del 23 de abril al 31 de octubre, a través de un recorrido de una hora por sus magníficas terrazas.

Durante estas fechas, la Catedral ofrece visitas guiadas de una hora de duración de lunes a sábado. Una opción que resulta una oportunidad única, tanto por las vistas excepcionales que ofrece como por el recorrido por su interior, que permite apreciar y descubrir rincones inaccesibles en otras temporadas del año, como el campanario y sus salas.

Un recorrido guiado por las terrazas de la Catedral de la Luz

La visita comienza junto al portal de la Almoina, desde donde se parte de una escalera de caracol que asciende por el interior del campanario. El siguiente punto del itinerario es la sala de las campanas, una de las insignias más curiosas de la Catedral, formada por nueve campanas góticas. Se trata del conjunto más grande de Europa, ya que de estas nueve campanas, cuatro son originales del siglo XIV y las otras son de siglos posteriores, entre las que destaca la más grande, cuyo nombre es “N’Aloi”, con 4.670 kilogramos de peso.

Desde el campanario se accede a la terraza norte de ‘La Seu’ a través de una escalera de caracol situada en la torre campanario compuesta por 215 peldaños de escalera. Entre los elementos arquitectónicos que la completan destaca su rosetón, uno de los más grandes del gótico europeo y las gárgolas que desprenden de la fachada.

Una vez en la cúspide, la visita continúa por la terraza sur, permitiendo atravesar la totalidad de las terrazas y pudiendo disfrutar de una panorámica de casi 360º. De un lado, se puede apreciar la Bahía de Palma con sus calmadas aguas del mediterraneo y del otro, unas increibles vistas de la Serra de la Tramontana y del casco antiguo.

Cada vez son más los edificios y atractivos turísticos que ofrecen sus terrazas para disfrutar de la capital mallorquina desde sus cumbres, situadas en privilegiadas y exclusivas localizaciones donde disfrutar de sus espectaculares vistas, atardeceres, brisa marina y vistas 360ª de la mayor de las Islas Baleares.

El recorrido, de una hora de duración, cuesta 12 euros y se puede reservar en la página web de la Catedral.

Más info e imágenes sobre la Visita a las terrazas y sobre “la Seu”, la joya de Palma:

–http://www.illesbalears. travel/experiencia/es/ mallorca/visita-las- espectaculares-terrazas-de-la- catedral-de-palma

–http://www.illesbalears. travel/recurso-turistico/es/ mallorca/catedral-la-seu- catedral-de-mallorca

-Govern de les Illes Balears/ Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB).

Islas Baleares, 11 de abril de 2018. –

Imagen cedida por www.catedraldemallorca.org

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...