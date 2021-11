Ourense celebra la solemne Clausura del Sínodo Diocesano

Este sábado, 13 de noviembre, ha tenido lugar la celebración de Clausura de la Asamblea Sinodal. El acto litúrgico ha comenzado a las 10:45 con una procesión que ha partido desde la iglesia de Santa Eufemia encabezada por la cruz procesional y las imágenes de San Martín y Santa María Madre, patronos de la diócesis de Ourense. Dicha procesión ha estado acompañada por la Real Banda de Gaitas de la Diputación.

La celebración de la Eucaristía en la catedral de San Martín, ha sido presidida por el Nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, y concelebrada por el obispo de Ourense, José Leonardo Lemos, otros obispos de Galicia y norte de Portugal, además de otras diócesis españolas con vinculación a la diócesis de Ourense.

Durante su intervención inicial, el obispo de Ourense, José Leonardo Lemos, ha recordado la idea del Papa Francisco de que los sueños no son nuestros sino de Dios para nosotros, «para la Iglesia en Ourense uno de esos sueños que ha comenzado en el año 2016, es el Sínodo Diocesano. Un sueño que entre todos se ha hecho realidad. Nuestro Sínodo fue una invitación a caminar juntos, caminar unidos, caminar en la misma dirección, y, desde el primer momento tuvimos la certeza de que esta peregrinación de fe era un Don de Dios para la renovación de esta Iglesia particular. El Sínodo ha sido y sigue siendo un gran “sueño” de sinodalidad para nuestra diócesis».

«Cuando teníamos todo preparado para esta clausura, el Santo Padre Francisco nos sorprendió invitándonos a participar en el Sínodo de los Obispos 2021-2023 que centrará su reflexión en el tema: Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión. En un primer momento, quedamos sorprendidos pero, con esta invitación del Papa nos hemos dado cuenta de que el itinerario sinodal que esta Iglesia en Ourense había iniciado, ahora teníamos que proseguirlo. No como dos realidades diferentes, sino como un único proceso, ya que la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Este Sínodo Diocesano engarza perfectamente con el Sínodo de 2021-2023. ¡Este es ahora nuestro proyecto!».

En su homilía, Monseñor Auza ha hecho llegar un mensaje del Papa Francisco «en el que os exhorta a reconocer “este tiempo de gracia que estáis viviendo como Iglesia particular” y os anima a “seguir caminando con valentía, como San Martín de Tours, – titular de esta Santa Iglesia Catedral – para que el mensaje de Cristo llegue a todos, especialmente a los más necesitados”. Necesidad que se constata en los diversos “tipos de pobreza que esperan ser atendidas… con una mano extendida sin perjuicios, un oído que sepa escuchar y consolar” y, allí donde ha disminuido o se ha “perdido la riqueza de la fe”, “un corazón misionero que lleve a sus vidas la alegría del Evangelio”. Detrás del material de las constituciones y decretos que hoy se promulgan solemnemente y ofrecen en esta Santa Misa de clausura y acción de gracias, resalta la experiencia maravillosa de una Iglesia particular que quiere ser fiel a su Señor y a los hombres en su circunstancia concreta histórica. Sois los herederos de la fe de tantos hombres y mujeres que a lo largo de los siglos descubrieron la alegría del Evangelio que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Ellos, desde la fidelidad al Evangelio, que es siempre el mismo, supieron adaptarse a las más diversas circunstancias y perseverar en la fe transmitiéndola a las siguientes generaciones. La fe de vuestros antepasados, sencilla pero profunda, ha modelado no solo vuestra propia vida cristiana, sino incluso vuestras costumbres y el territorio en que habitáis -prueba de ello son los antiguos monasterios y conventos, iglesias y santuarios-. Es innegable la huella de belleza de la fe -de la que esta Catedral de San Martín que nos acoge es sólo una muestra- de espiritualidad y compasión que en vuestra tierra ha dejado impreso el Evangelio, sin la cual Ourense no sería lo mismo».

Al concluir la ceremonia, los sinodales acompañados de los sacerdotes y obispos han regresado procesionalmente a la iglesia de Santa Eufemia, donde se ha leido el Acta de Clausura del Sínodo, que fue firmada por los presentes.