Osoro, Ladaria y Ayuso, en Iglesias Orientales

Los españoles cardenales Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, y Luis Francisco Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el arzobispo Miguel Ángel Ayuso, presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, han sido nombrados por el Papa Francisco miembros de la Congregación para las Iglesias Orientales.

Estos todos los nombramientos al efecto realizados hoy, martes 6 de agosto de 2019, por el Papa Francisco:

Sua Santità Francesco ha annoverato tra i Membri della Congregazione per le Chiese Orientali: le Loro Eminenze Reverendissime i Signori Cardinali Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, Carlos Osoro Sierra, Arcivescovo di Madrid, Anders Arborelius, O.C.D. Vescovo di Stockholm, Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I., Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede; gli Eccellentissimi Monsignori Anthony Colin Fisher, O.P., Arcivescovo di Sydney, Georges Bacouni, Arcivescovo di Beirut e Jbeil dei Greco-Melkiti, Borys Gudziak, Arcivescovo di Philadelpia degli Ucraini, Michel Aupetit, Arcivescovo di Paris e Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.J, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso.

