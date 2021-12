Óscar Valado en la presentación del libro Cantante Domino: «Tiene un componente importantísimo de carácter divulgativo»

«Cantate Domino es una Antología completa que no solamente está pensada para los investigadores y los académicos, sino que tiene un carácter divulgativo, que puede contribuir en la formación musical y litúrgica», esas fueron algunas de las palabras de Óscar Valado, sacerdote de la archidiócesis de Santiago de Compostela, en la presentación del libro “Cantate Domino. Antología de documentos de la Iglesia sobre música desde 1903“.

El libro ha sido editado por la Conferencia Episcopal Española (CEE). En la presentación participaron el subsecretario de la Congregación para el Culto Divino, Aurelio García Macías, el presidente de la Comisión Episcopal para la Liturgia de la CEE, Leonardo Lemos, el secretario de dicha Comisión, Ramón Navarro, el presidente del Pontificio Instituto Litúrgico, Padre Jordi Agustí Piqué, y el presidente del Pontificio Instituto de Música Sacra, Vincenzo De Gregorio.

La Antología es fruto de un trabajo de investigación

Óscar Valado explicó que la idea de realizar una Antología de textos de la Iglesia sobre música desde 1903 hasta la actualidad, nace de una forma particular y se remonta a su época de estudiante en Santiago de Compostela, cuando estaba realizando la licenciatura en teología. «Mi tesis de licenciatura era ‘Música y teología’. Entonces, me encontré con una dificultad que era: no tenía a la mano un manual, digamos, más que un manual, un enquiridión, una antología, con todos los documentos de la Iglesia sobre música».

Una “Antología completa” sobre música desde 1903

Óscar Valado también explica que la característica principal de esta Antología de documentos de la Iglesia sobre música desde 1903, «pretende, sobre todo, ser una Antología completa, no solamente porque se encuentra el Motu Proprio de San Pío X, la Encíclica de Pío XII, el Quirógrafo de Juan Pablo II, sino que aquí está absolutamente todo; incluso, la mínima correspondencia entre el Secretario de Estado con un Abad al que le pide un informe a petición del Santo Padre».

No sólo una Antología de carácter académico

Finalmente, el sacerdote español señala que esta Antología está escrita en lengua española, en la que se han traducido todos los textos, sobre todo, para darle ese carácter divulgativo. «Por una parte, es muy importante para los que se dedican a la investigación tanto de la liturgia, de la teología, del ámbito musical. Pero también tiene un componente importantísimo de carácter divulgativo, está al alcance de cualquier persona de habla hispana e incluso para personas que hablen otro idioma se referencia en cada documento la fuente de dónde se ha extraído y puede ir al idioma original, ya sea en latín, sobre todo, hasta Juan XXIII más o menos y después en otros idiomas, ya sea italiano, francés, inglés».