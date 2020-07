Orihuela-Alicante impulsa un plan integral de prevención e intervención contra el abuso

El obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, y la «Comisión diocesana para la protección de menores y adultos vulnerables» han diseñado un plan integral articulado para la prevención e intervención del abuso que se iniciará el próximo curso 2020-2021. El planteamiento inicial parte de que la Iglesia no puede actuar solo cuando hay un caso de abuso sexual, sino que de una forma proactiva debe tomar todas las medidas operativas y espirituales para proteger a las personas y prevenir cualquier forma de abuso de conciencia, poder o sexual, evitando el encubrimiento. Por eso, este plan integral desea ser una herramienta para la renovación de la vida eclesial diocesana: revitalizando la identidad cristiana personal y de las comunidades, y favoreciendo una vivencia equilibrada de relaciones maduras desde el Evangelio.

Si bien el plan está dirigido al ámbito eclesial, quiere también incidir y servir de ayuda a la sociedad ante la grave plaga del abuso. Este plan abarcará a todos los sectores de la diócesis: clero, seminaristas, familias, agentes pastorales, colegios, parroquias, vida consagrada, asociaciones… y se basa en dos fundamentos: la prevención y la intervención, para generar «una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse» (Francisco, Carta al Pueblo de Dios, agosto de 2018).

Para el curso 2020-2021, se ha previsto iniciar: