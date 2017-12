Ordenación sacerdotal de 33 legionarios de Cristo en Roma

Texto íntegro de la homilía del Cardenal Bertello (original en italiano, traducción no oficial al español, inglés y portugués).

Web de las ordenaciones: http://bit.ly/2z8s2lJ

Testimonio vocacional del P. Miguel Subirachs: http://bit.ly/2kz3HNg

http://bit.ly/2kz3HNg Testimonio vocacional del P. Nicolás Núñez: http://bit.ly/2kyIzXQ

http://bit.ly/2kyIzXQ Testimonio vocacional del P. Edwin Pereira: http://bit.ly/2oi40BB

http://bit.ly/2oi40BB Lista de los nuevos sacerdotes y su lugar de origen, al final de la nota.

16 de diciembre de 2017- Este sábado 16 de diciembre, 33 legionarios de Cristo de 11 países diferentes han sido ordenados sacerdotes en la Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma. La celebración estuvo presidida por el Cardenal Giuseppe Bertello, gobernador del Estado de la Ciudad del Vaticano y presidente de la Comisión Pontificia para la Ciudad del Vaticano.

Entre los nuevos sacerdotes hay un español, el P. Miguel Subirachs, L.C., de Barcelona, y tres que ejercen su ministerio en España: el P. Edwin Pereira, salvadoreño, en Highlands School Barcelona, el P. Wagner Campopiano, brasileño, en Cumbres School Valencia, y el P. Nicolás Núñez, en Everest School Monteclaro y con jóvenes delRegnum Christi de Madrid.

A la celebración asistieron unas 3.000 personas entre familiares, amigos, compañeros del seminario y formadores. El Cardenal Bertello se ha dirigido con gratitud a ellos en un momento, porque “son los que han visto nacer, han sostenido y acompañado la respuesta de estos ordenandos a la llamada del Señor”. A los nuevos sacerdotes, Bertello les ha recordado que están llamados “a proclamar a todos que Dios no abandona al hombre” y a llevar con el testimonio de su vida “un mensaje de confianza y de fraternidad a los pobres, a aquellos que esperan una palabra de consolación y tienen necesidad de ser defendidos en sus derechos y consolados en sus dolores”. Al respecto, el Cardenal destacó “las numerosas obras sociales en favor de las personas más desfavorecidas que la Congregación ha desarrollado”.

El P. Eduardo Robles-Gil, L.C., director general de los legionarios de Cristo y del Movimiento Regnum Christi comentó que “para la Legión de Cristo y el Regnum Christi es una alegría inmensa poder ofrecer a la Iglesia 33 nuevos sacerdotes, que colaborarán con su ministerio sacerdotal a hacer presente en el corazón de las personas y en la sociedad el amor misericordioso de Dios, que dentro de una semana lo contemplaremos en el misterio de Belén, naciendo por amor a la humanidad”.

Al P. Miguel Subirachs, LC, le ordenó diácono en mayo de 2017 el Cardenal Martínez Sistachs. Actualmente está destinado en México, donde trabaja pastoralmente con jóvenes que sienten inquietudes vocacionales al sacerdocio. “En los 13 años de formación hacia el sacerdocio, el que el encuentro inmerecido y asiduo con Jesús se ha hecho Presencia patente en mi propia vida”, explica. Durante dos años, mientras estudiaba en Roma, respondió cada semana a preguntas cortas sobre todo tipo de cuestiones que se pueden leer aquí. Su Primera Misa en Barcelona será el jueves 21 de diciembre, a las 19:30 hrs, en la Iglesia del colegio Real Monasterio de Santa Isabel, en Barcelona.

El P. Wagner Campopiano, LC, es de Brasil y trabaja en Valencia. Siente que para los alumnos de Cumbres School,a los que acompaña pastoralmente “es una gran alegría tener a un amigo sacerdote recién ordenado”. También acompañó durante dos años a jóvenes con inquietudes vocacionales en el seminario menor de la legión de Cristo, en Moncada: “Los chicos que apenas empiezan a dar sus primeros pasos en este camino para discernir si su vocación es el sacerdocio, pueden recibir de nosotros mucho ánimo para seguir a Cristo, que podemos aportarles entusiasmo y amor por la vocación sacerdotal, y el deseo de seguir a Jesucristo con más entrega y alegría”, explica.

El P. Edwin Pereira, LC , por su parte, tiene misión actualmente en la capellanía de Highlands School Barcelona . “Es la administración de los sacramentos lo que más me apasiona, ser instrumento de Dios”, confiesa. Un grupo de jóvenes le acompañará en este gran día, y para todos, a la vuelta de Roma, celebrará su primera misa en el colegio Highlands el 12 de enero, a las 9:00 hrs., y en el colegio Real Monasterio de Santa Isabel , el 21 de enero.

El P. Nicolás Núñez, LC, nació en Guadalajara (México), en 1986 y trabaja en Madrid. A las puertas de su ordenación sacerdotal, hablaba de los sacramentos que en breve podrá administrar: “Todos los sacramentos impresionan por el sentido profundo de cada uno (…) A mí el que más me tiene impresionado es el sacramento de la reconciliación. (…) Indignamente se te abre lo más sagrado y profundo que hay en cada persona sólo para que les devuelvas el aliento de vida, que les hagas experimentar el amor de Dios, y algo tan delicado pasa por tan frágiles manos en tan breves momentos”, cuenta en una entrevista.

….

DOCUMENTACIÓN

¿Quiénes son los nuevos sacerdotes?

Los 33 nuevos sacerdotes provienen de 11 países: Italia (1), Eslovaquia (1), Brasil (5), Canadá (1), El Salvador (2), Venezuela (3), España (1), Colombia (1), México (13), Filipinas (1) y Estados Unidos (4). Todos ellos obtuvieron sus grados de filosofía y teología en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Su periodo de estudio y preparación incluyó también una etapa de trabajo pastoral en el campo de la educación, las misiones, la animación de grupos juveniles, la pastoral familiar y la formación de seminaristas menores.

Los Legionarios de Cristo

La Legión de Cristo es una congregación religiosa de la Iglesia Católica formada por sacerdotes y candidatos al sacerdocio, fundada en 1941. Forma parte de la familia del Regnum Christi. Está presente en 21 países. Cuenta con 4 obispos, 961 sacerdotes y 617 religiosos en formación y novicios, según los datos del 31 de diciembre de 2016. Su espíritu es cristocéntrico, contemplativo y evangelizador. Busca fomentar la creatividad evangélica y misionera entre los laicos para que participen como miembros vivos de la Iglesia. Profesa un amor profundo al Papa, Vicario de Cristo, y a los obispos con quienes colabora en la acción pastoral de la Iglesia local. Su lema, ¡Venga tu Reino!, expresa el anhelo de que Cristo reine en el corazón de los hombres, de las familias y de la sociedad. Para ello, colabora con otros miembros de la Iglesia y con personas de buena voluntad para que este Reino sea una realidad, buscando hacer todo por el Reino de Cristo a la Gloria de Dios.

El Regnum Christi en España y en el mundo

En 2017-2018, el Regnum Christi cuenta en España con 1.300 seglares aproximadamente, 76 legionarios de Cristo (3 en prácticas apostólicas, 21 novicios y 52 sacerdotes), 72 consagradas (17 de las cuales están en formación y estudian en la Universidad de San Dámaso), y 6 laicos consagrados.

Tiene 7 colegios en Madrid, Valencia, Barcelona y Sevilla (www.colegiosrc.es) con 7.204 alumnos en el curso 2017-2018, la Universidad Francisco de Vitoria, con cerca de 8.000 alumnos entre grado y postgrado, el noviciado de la Legión de Cristo en Salamanca, un seminario menor en Valencia, y el centro internacional de formación de consagradas del Regnum Christi, en Madrid.

A su labor educativa, se suma una constante labor misionera -cada año, unas 800 personas entre familias y jóvenes apoyan a párrocos de zonas rurales durante la Semana Santa- y social -a través de la Fundación Altius-.

En el mundo, a finales del año 2016 cuenta con 20.481 miembros seglares, 540 consagradas, 62 laicos consagrados y 1.582 legionarios de Cristo. Cuenta, además, con 11.421 miembros del ECYD (el carisma del Regnum Christi vivido por los adolescentes).

La obra educativa tiene 14 universidades en México, Italia, España, Chile y Estados Unidos en las que se forman 45.592 universitarios, 128 colegios con 67 mil alumnos, y 21 colegios Mano Amiga para niños de zonas marginadas de México, Chile, Argentina, Filipinas, Venezuela, Colombia y Brasil, con 19 mil alumnos.

Además, cuenta con 1.039 alumnos en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, 197 en la sección mexicana del Instituto Juan Pablo II para la Familia, 111 seminaristas en el Pontificio Colegio Internacional Maria Mater Ecclesiaeen Roma y 108 en el Seminario Maria Mater Ecclesiae de Brasil.

Durante el año 2016 se asumieron 3 nuevas parroquias confiadas a los Legionarios de Cristo, con un total de 44 parroquias, de las cuales 27 están en México (26 de ellas en la Prelatura de Cancún-Chetumal), 1 en Argentina, 1 en Canadá, 2 en Estados Unidos, 2 en Brasil, 8 en Italia y 3 en Francia. Además, un legionario es el rector del santuario diocesano de Nuestra Señora de Sonsoles, en Ávila, (España) y varios legionarios y consagradas del Regnum Christi dirigen el centro Magdala en Tierra Santa.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...