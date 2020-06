Oración de la CONFER en este tiempo de duelo nacional

En estos días de duelo nacional la CONFER se une al dolor de miles y miles de personas por la pérdida de sus seres queridos. Los trabajadores de su Sede Central han querido realizar una oración juntos para no olvidar y acompañar a las personas que han tenido, tienen y tendrán sufrimiento por esta pandemia.

Hacemos memoria agradecida de todas las personas fallecidas.

Traemos a nuestra oración, ante la Presencia del Señor, sus nombres, sus rostros, sus historias.

Agradecemos todo lo que nos han enseñado, todo cuanto nos han dejado.

Desde la fe tenemos la certeza de la vida eterna.

Recordamos las palabras de Jesús a Marta:

«Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá.

Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?».

«Viéndola llorar Jesús y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente»…

“Jesús se echó a llorar. Los judíos entonces decían: «Mirad cómo le quería.»»

«Pero algunos de ellos dijeron: «Este, que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que Lázaro su amigo, no muriera?»»

Jesús ha dicho: Yo soy el camino, la verdad la vida. El que cree en él no morirá para siempre.



El amor no acaba nunca.

Desaparecerán las profecías.

Desaparecerá la ciencia.

Cesarán las lenguas,

Pero el amor nunca pasar.

El Señor es mi pastor: nada me falta

En verdes pastos él me hace reposar.

A las aguas de descanso me conduce

Y reconforta mi alma.

Por el camino del bueno me dirige,

Por amor de su nombre.

En palabras del Papa Francisco te pedimos:

Dios de infinita misericordia,

confiamos a tu inmensa bondad

a cuantos han dejado este mundo para la eternidad,

donde tú esperas a toda la humanidad,

redimida por la sangre preciosa de Jesucristo