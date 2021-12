Omella pide a la sociedad no olvidarse de los migrantes: «Arriesgan su vida en busca de una nueva oportunidad»

Tras haber vivido «una jornada histórica» este 8 de diciembre con la iluminación de la Torre de la Virgen María de la Sagrada Familia, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, ha recordado que «José y María fueron dos migrantes que tuvieron que huir en busca de un hogar más seguro para dar cobijo al Hijo de Dios».

Asimismo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha subrayado que «en la actualidad, son miles los migrantes que arriesgan su vida en busca de una nueva oportunidad. Seamos solidarios con ellos».

Sobre los migrantes también habló ayer, miércoles 8 de diciembre, el Papa Francisco cuando recordó su último viaje a Chipre y Grecia: «Ante la historia, ante los rostros de quienes emigran no podemos callar ni mirar a otro lado. Tanto en Chipre como en Lesbos he visto ese sufrimiento en sus ojos. Por favor, mirémosles a los ojos, a los de sus hijos. Reaccionemos a nuestra indiferencia y no nos habituemos».

En su visita a Lesbos, Francisco lamentó que algunos países de Europa hacen oídos sordos al drama de la inmigración, y instó a los gobernantes a no permitir que el Mediterráneo pase de denominarse ‘Mare Nostrum’ a ‘mare mortuum”.

“Estoy aquí para decirles que estoy cerca de ustedes; estoy aquí para ver sus rostros, para mirarlos a los ojos: ojos llenos de miedo y de esperanza, ojos que han visto la violencia y la pobreza, ojos surcados por demasiadas lágriams” dijo el Santo Padre. Durante su discurso, Francisco recordó que “las migraciones son un problema del mundo, una crisis humanitaria que concierne a todos, pero de la que nadie parece ocuparse, a pesar de que están en juego personas, vidas humanas”.