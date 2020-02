Olaizola: «No nos dejéis solos a los que queremos que esto cambie»

«Hablas con gente con que compartes inquietudes. Yo me he cansado de luchar por que la Iglesia cambie Y yo digo que no me he cansado de luchar por que cambie, pero no nos dejéis solos a los que queremos que esto cambie. Si la gente se cansa y se aleja del barco, esto queda en manos de miradas muy estrechas». Así se ha manifestado el jesuita José María Rodríguez Olaizola. El autor de este libro estuvo acompañado por el también jesuita Antonio Allende. Ha sido durante la presentación del ultimo libro de Olaizola, «En Tierra de Todos».

En ese sentido, Olaizola ha asegurado que «hay mucho sufrimiento en la Iglesia» y que, ante la gente que se va, «a mucha gente lo primero que hay que hacer es pedirle perdón». En definitiva, estar ahí y construir desde la reconciliación. «La dimensión religiosa puede dar unos agarraderos profundos a las personas», ha comentado.

Esta manera de posicionarse en la Iglesia, ha reconocido, causa tensiones, que se pueden vencer por el sentido del humor. «Cuando era joven, tenía 20 ó 30 años, dramatizaba mucho. Y el sentido del humor ayuda. A veces, también el tiempo», ha contado.

La moral de la Iglesia

Uno de los temas que más se tratan en el libro de Olaizola es, precisamente, el de la moral propuesta por la Iglesia. En ese sentido, ha advertido contra «dogmatizar lo que no es dogma». «La moral es una propuesta para un tiempo concreto y las costumbres de un tiempo concreto. Mucha de la moral hoy formulada lo está para otro contexto», ha añadido.

Como ejemplo de cambio, ha explicado el de la pena de muerte con el catecismo. «Antes se entendía, y ahora se entiende de otra manera», ha explicado.

Dentro de todo esto, las dudas. «La pregunta «por qué seguir» me la he hecho mucho y no clara la respuesta. Antes me lo pregunté mucho, también después de ordenarme. Mucha gente se lo pregunta. Encuentro muchos motivos para seguir. En una sociedad en que hay gente que no encuentra motivos», ha explicado. A la vez, ha dado gracias por dudar: «La fe es un poco de certeza y muchas dudas».

Hablar el lenguaje de la gente

El jesuita, ante el pabellón lleno, ha defendido que la Iglesia tiene que saber comunicar mejor: «Escuchas estos prefacios.. ¿qué me estás hablando? El mundo de hoy día no se parece al de Jesús. En unos ejercicios que acompañábamos varios.Una charla la dio un padre que habló de Dios como buen entrenador. Cogió la imagen de entrenador de fútbol y la explicó. Le quedaba elevado, pero el buen entrenador le había llegado. Y había aportado puro evangelio traducido muy claramente».

Además, en la presentación han hablado de la pluralidad en la Iglesia.«La jerarquía es iglesia, pero la Iglesia es mucho más», ha asegurado Olaizola. «Piensan que estamos cortados por el mismo patrón. ¡Pero si es que no podemos ser más distintos. Eso, en una sociedad donde todo el mundo tiene que ser como yo, estar en un sitio que se puede discrepar es muy bueno», ha defendido.

Precisamente, ha destacado una experiencia sobre el libro. «La primera parte, con los temas de moral, mucha gente de cierta edad me ha dicho que le ha encantado. Pero los jóvenes me dicen que la segunda parte les ha abierto un horizonte, es muy bonito», ha explicado, refiriéndose precisamente a esa segunda parte en que se remarca la necesidad de traducir el mensaje de la Iglesia.