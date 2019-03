Obras Completas de Marcelo Van: “Autobiografía”

La asombrosa historia de un amor más fuerte que el mal y el sufrimiento: Autobiografía, Marcelo Van (edición española)

Obras Completas 1, Amis de Van Éditions, Versalles 2018, 446 págs. Por ALVARO CÁRDENAS DELGADO, Sacerdote de la diócesis de Getafe (MADRID-ESPAÑA)

Estoy trabajando desde hace dos años en la publicación en español de las Obras Completas de Marcelo Van, un joven hijo del Vietnam, contemporáneo del cardenal Van Thuan, hermano espiritual de santa Teresa del Niño Jesús, con una extraordinaria alma sacerdotal, que desde niño deseó ser sacerdote y sufrió pruebas extraordinarias por mantenerse firme a esta convicción. Murió extenuado y enfermo en un campo de internamiento, “reeducación” y trabajos forzados comunista. Se encuentra abierta causa de beatificación.

Su misión: ser religioso con una misión de extraordinaria trascendencia y actualidad, transformar el sufrimiento en felicidad siendo el impulso vital de los apóstoles misioneros, una misión que con la publicación en español de su Autobiografía, y de algunas otras obras sobre él, como La pequeña historia de Van o una colección de 20 libros de bolsillo sobre él, acaba de empezar entre nosotros.

Su misión está relacionada con su vida, marcada por las humillaciones, las heridas y sufrimientos de su tiempo, de su amado Vietnam, de su familia y de su historia personal que padeció. Su vida y su misión son una respuesta de Dios al sufrimiento de nuestro mundo de hoy. Es un gran referente para los jóvenes de hoy, heridos de formas tan diversas, al mismo tiempo que un alma asombrosamente sacerdotal.

Álvaro Cárdenas Delgado

Sacerdote de la diócesis de Getafe (MADRID-ESPAÑA)

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...