Dolor de los parientes por sus víctimas

Obispos de Sri Lanka: no a la instrumentalización de los políticos

Monseñor Winston Fernando, Presidente de la Conferencia Episcopal de Sri Lanka, se refiere a la dolorosa prueba que sufren los fieles, que de todas maneras se inspiran en la vida de Jesús y están dispuestos a aceptar estos momentos difíciles. El prelado advierte a los políticos que no exploten esta situación a la luz de la ineficiencia de los servicios secretos del país, que habían sido informados acerca del peligro de los ataques

Ciudad del Vaticano, 24 de abril de 2019, Vatican News

Tras las masacres de Pascua en tres iglesias y tres hoteles de Sri Lanka, el Presidente Maithripala Sirisena anunció una rápida reestructuración del aparato de inteligencia del país, acusando de que nadie le había informado del peligro de los atentados. Por su parte, los servicios de inteligencia indios informan que han emitido tres alertas terroristas durante las semanas anteriores a los atentados, que fueron ignoradas por la cumbre de Sri Lanka.

La primera advertencia se remonta al 4 de abril y la última unas horas antes de las explosiones. Los funcionarios de información indios advirtieron a Colombo sobre las actividades de Maulvi Zahran Bin Hashim, líder de la Ntj, quien habría investigado la posibilidad de crear una facción de los Is entre el sur de la India y Sri Lanka. En una entrevista televisiva, el Primer Ministro, Ranil Wickremesinghe, admitió que la India les proporcionó la información, “pero luego hubo un vacío en la forma de actuar… y la información no fue transmitida”. Por esta razón los partidos de la oposición acusan al actual Gobierno de ineficiencia.

Mientras tanto, en el país se celebran los funerales de los fieles asesinados en Pascua en las iglesias, con la participación del Presidente de la Conferencia Episcopal de Sri Lanka, Monseñor Winston Sebastián Fernando, quien ante el micrófono de Robin Gomes, de la sección inglesa de Vatican News, habla del clima que se respira en estas horas.

“Acabo de regresar de dos funerales en mi diócesis – dice – a seis horas de Colombo, y mañana habrá otro: tres católicos en la misma iglesia. Debo decir que agradezco a Dios porque la gente ha respondido a la gracia de Dios y ha permanecido tranquila. Acaba de pasar la Pascua y creo que por eso se sienten motivados a aceptar el sufrimiento. Obviamente, están todos muy probados y sufren, pero pienso que la vida de Jesús y sus enseñanzas ayudan a nuestra Iglesia a afrontar este momento realmente difícil. Algunos han dicho que se habrían alegrado de morir en el día de Pascua, y esto nos muestra el nivel de fe de algunos fieles. Pero, por supuesto, no podemos negar que hay algunos que están muy enfadados: afortunadamente los sacerdotes y los religiosos, y también muchos fieles laicos, fueron capaces de motivarlos a aceptar esta situación con calma y sin reaccionar.

Ante la pregunta de qué espera la Iglesia Católica de Sri Lanka del Gobierno, el Obispo respondió:

“En realidad, estamos muy insatisfechos con el trabajo del Gobierno en este momento, porque hubo advertencias, pero creo que los servicios secretos han fracasado. Debo decir que realmente necesitamos una buena guía para el país, porque no es justo que quieran sacar provecho político de este hecho de cara a las elecciones. Todos tratan de ganar puntos, mientras critican el pasado diciendo que todo esto no habría pasado con ellos, luego se critican unos a otros en lugar de trabajar juntos para cambiar la situación. Por lo tanto, esperamos un buen liderazgo: no es justo ni correcto querer sacar provecho político de la situación actual.

