Obispo de Cartagena: «El Señor dará un giro nuevo, admirable y sorprendente a vuestra historia»

La diócesis de Cartagena cuenta desde ayer con seis nuevos sacerdotes. La celebración, presidida por el obispo José Manuel Lorca Planes, tuvo comienzo a las 18:00 horas en la Catedral de Murcia. El acto contó además con la presencia del obispo auxiliar, Sebastián Chico, el arzobispo emérito de Burgos, Francisco Gil, y los rectores y formadores de los seminarios.

Jaime Palao Rubio, Miguel Ángel Sanchíz Díaz, Álvaro José Maury Peñalver, Pablo García Félix, Daniel Aparicio Martínez y José Fulgencio Aguilar Tárraga son los nombres de los seis nuevos sacerdotes de esta diócesis. Todos ellos han recibido su formación en los seminarios de San Fulgencio y Redemptoris Mater.

José Manuel Lorca Planes quiso comenzar su homilía afirmando que «por la imposición de mis manos, el Señor dará un giro nuevo, admirable y sorprendente a vuestra historia, por eso, estamos contentos y os felicitaremos de corazón». De esta manera quiso recordar que las ordenaciones sacerdotales de los jóvenes se realizaban en la solemnidad de san Pedro y san Pablo. También recordó a los ordenados que la santidad es su meta y que deben ser «santos sacerdotes» y el resto de su vida será «un tiempo de respuesta y de conversión del señor».

«Vuestra fuerza está en el Señor»

José Manuel Lorca animó a los nuevos sacerdotes comunicándoles que «no temáis, no vais a estar solos, vuestro valedor y vuestra fuerza está en el Señor, solo en el Señor, y no caigáis en la trampa de pensar que no necesitaréis a nadie, como si fuerais superhéroes, porque todos sabemos que solos no podréis vencer las potencias del mal». Además apeló por la unidad del presbiterio al que se suman, «nunca perdáis los vínculos de la fraternidad y de la amistad con el presbiterio diocesano, que nunca os distanciéis de los sacerdotes, porque son vuestros hermanos, ni del obispo, que es el garante de la comunión».

Tras la imposición de manos por parte del obispo y del resto de sacerdotes presentes tuvo lugar la oración consagratoria, momento en el que se confiere el Orden Sacerdotal. Los nuevos sacerdotes fueron revestidos con la estola y la casulla. Álvaro, Miguel Ángel, José Fulgencio, Pablo, Jaime y Daniel se incorporaron al presbiterio y celebraron por primera vez junto al obispo.

Tras las promesas sacerdotales, el rito de la Ordenación continúa con la letanía de los santos, con los seis diáconos postrados en el suelo en oración.#OrdenacionesSacerdotales pic.twitter.com/419n6n5PZi — Diócesis de Cartagena (@DiocDeCartagena) June 27, 2021

A la conclusión de la celebración, el obispo de Cartagena pidió oración por las vocaciones sacerdotales «merece la pena una estrategia generosa, ninguna seducción del mundo se puede comparar con la experiencia de seguir a Cristo Resucitado».