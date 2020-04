Nunciatura entregará mañana al hospital San Rafael de Madrid tres respiradores y material médico donado por el Papa

La Nunciatura Apostólica en España hará entrega a las 12.00 horas de mañana al hospital San Rafael de Madrid de tres respiradores y otro material médico donado por Papa. Francisco envía así material sanitario, con mascarillas y gafas protectoras para el personal sanitario de las UCI, que sirve para la asistencia de pacientes contagiados por el COVID-19 a hospitales de Rumanía, Italia y España, tres de los países más golpeados por la pandemia.

Precisamente ayer, onomástica del Papa, Francisco sorprendió una vez más prefiriendo donar a ser regalado: la entrega de respiradores y equipo médico, máscaras, gafas protectoras para los médicos y enfermeras, monos para cuidados intensivos, etc.. Se beneficiarán algunos hospitales: el de la ciudad de Suceava (Rumania), donde se esperan 5 respiradores de última generación; otros 2 irán al hospital de Lecce (Italia) y 3 al hospital San Rafael de los Hermanos de San Juan de Dios. «Un signo bellísimo que cae en este día particular en el cual el Santo Padre no recibe un regalo sino que lo dona a otros», dijo el cardenal Konrad Krajewski, relatando la inminente entrega que define «un abrazo del Papa en una situación difícil para todo el mundo».