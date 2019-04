Nuevos bombardeos en Siria provoca la muerte a tres niños

Nueva ola de bombardeos en Siria deja sin vida a 3 menores

Una nueva ola de bombardeos en la ciudad siria de Idlib provoca la muerte a 3 niños y destruye dos colegios apoyados por la organización internacional Save the Children.

Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano, Vatican News,

En los últimos días el noroeste de Siria ha vuelto a ser escenario de bombardeos, concretamente la ciudad de Idlib – donde actualmente viven más de 3 millones de personas – ha sido atacada afectando a diferentes infraestructuras y campamentos en los que se encuentran personas desplazadas y dos colegios apoyados por Save the Children, dejando a 3 menores sin vida. Una situación de terror que ha llevado a más de 25 mil personas a huir de la zona, según han informado las Naciones Unidas.

Los tres niños que perdieron la vida durante los bombardeos – explica Save the Children – se encontraban en una de las tiendas de la organización situada en Khan Sheikhoun, donde habían encontrado refugio después de que las bombas golpearan su escuela. Otra escuela en la misma área también fue golpeada por un bombardeo y ambas estructuras, donde no se registraron víctimas, sufrieron daños graves y, por lo tanto, se cerraron, al igual que en Saraquib una tercera escuela tuvo que suspender las actividades debido a bombardeos en las inmediaciones. Las tres escuelas, todas apoyadas por socios locales de Save the Children, alojaban a más de 500 niños y niñas que ahora están privados de la oportunidad de estudiar.

Más de 2 millones de niños sirios no pueden ir a la escuela

Actualmente en Siria, 2.1 millones de niños no asisten a la escuela, 1.3 millones tienen un alto riesgo de abandonar la escuela, mientras que 1 de cada 3 escuelas ha sido destruida o dañada a causa de bombardeos. Frente a esto, la Directora de Save the Children en Siria, Sonia Khush, explica que es fundamental “garantizar a los civiles, y en particular a los niños, la protección que merecen durante un conflicto en el que no tienen ninguna responsabilidad” y subraya que las escuelas “deben ser un lugar seguro para los niños” y por lo tanto “es inaceptable” lo que están viendo en Idlib.

