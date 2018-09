Nuevo soneto a la catedral de Sigüenza de Francisco Vaquerizo

A LA CATEDRAL DE SIGÜENZA

(En el 850 aniversario de su consagración)

Como Casa de Dios, Puerta del cielo,

haces los ochocientos cincuenta años

siendo orgullo de propios y de extraños

por tu grandiosidad sin paralelo.

En tu glorioso y permanente vuelo

por los antaños y por los hogaños

no te han faltado nunca los redaños

cuando algo te ha venido a contrapelo.

Eres la solidez de la certeza,

la alta culminación de lo inaudito

el supremo ejemplar de la belleza.

Eres el tiempo mismo, en piedra escrito,

la fe, la luz, el arte, la firmeza:

¡la eterna brevedad de lo infinito!

Francisco Vaquerizo Moreno

29 de septiembre de 2018

Año Jubilar de la Catedral de Sigüenza

Jornadas «Sigüenza Abraza a la Catedral»

