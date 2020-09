Nuevo libro de José Ramón Amor Pan: Bioética en tiempos de COVID-19

La pandemia de la covid-19 ha supuesto no solo un grave impacto sanitario sino también económico. El drama vivido en las residencias de ancianos, el colapso de los hospitales, la obligación de tener que tomar decisiones críticas en situaciones límite, la necesidad de improvisar ante el comportamiento de un virus desconocido hasta ahora, pone no sólo en cuestión los modos actuales de asistencia y cuidado de los más vulnerables, o la gestión y atención sanitaria, sino que obliga a un revisionismo general de nuestra normalidad en todos los ámbitos: social, político, científico, etc.

Justo cuando se cumplen 50 años del nacimiento de la Bioética, José Ramón Amor Pan, presidente del Comité de Ética Asistencial del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI publica Bioética en tiempos de COVID-19, “un alegado en favor de la integridad, la dignidad, la humildad y la cooperación”, que ayuda, además, a indagar en las causas de este desastre que “ha generado una historia de dolor que no se sana fácilmente”. En el 50 aniversario de esta disciplina, reclama el autor, “hay que reclamar una Bioética global, afectiva y efectiva”.

Presentación del libro

El próximo martes, 6 de octubre, a las 19 horas, tendrá lugar la presentación de esta obra, a través de los canales telemáticos de la Fundación Pablo VI. Participarán, junto al autor, la doctora María Rosa Arroyo Castillo, vicepresidenta general del Consejo General de Colegios de Médicos de España; Eva Fernández Mateo, enfermera y presidenta de Acción Católica General; y el doctor René Zamora Marín, presidente del Comité Nacional de Bioética de Cuba, director del Instituto de Bioética Juan Pablo II de La Habana y Académico de la Pontificia Academia para la Vida. El acto estará presentado por el director general de la Fundación Pablo VI, Jesús Avezuela.

Sobre el autor

José Ramón Amor Pan es doctor en Teología Moral, diplomado en Derecho y máster en Cooperación al Desarrollo. Ha sido profesor en la Universidad Pontificia Comillas, en la Universidad San Pablo-CEU y en la Universidad Rey Juan Carlos. Es autor de cinco libros (Ética y Discapacidad Intelectual, Afectividad y sexualidad en la persona con deficiencia mental, Introducción a la Bioética, Bioética y Dependencia, y Bioética y Neurociencias). En la actualidad preside el Comité de Ética Asistencial del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña y es vocal de la Comisión de Deontología y Ética del Colegio Oficial de Médicos de La Coruña. Coordina el Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI.

Inscripciones