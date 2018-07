Nuevo Gobierno Provincial de Castilla de la Orden de la Merced

Estando aun celebrando el VIII Centenario de su Fundación, os comunicamos con gozo que, en la sesión capitular del 10 de Julio de 2018, ha sido elegido el nuevo Gobierno Provincial para el próximo trienio 2018-2021 de la Provincia de Castilla de la Orden de la Merced.

Fr. Justo Linaje Alonso-Armiño ha sido reelegido como Padre Provincial. Le acompañarán en éste nuevo periodo como Consejeros Provinciales: Fr. Luis Callejas Rodríguez-Palmero, Fr. Enrique Mora González y Fr. Serge Ndayisaba.

Desde la Provincia de Castilla nos piden una oración por el nuevo Gobierno, uniéndonos todos, en el deseo de que éste sea un tiempo de fraternidad y liberación, de anuncio de la Buena Nueva para todos.

Madrid, 16 de julio de 2018 (IVICON).-

