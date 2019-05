Nuevo ataque a una iglesia en Burkina Faso, cuatro fieles asesinados

Al menos cuatro personas murieron y varias resultaron heridas en un nuevo ataque a una iglesia de Toulfé, a unos 67 kilómetros de Ouahigouya, la capital de la Región Norte de Burkina Faso mientras se celebraba la misa. Con este ya son cuatro los ataques a los cristianos llevados a cabo por grupos armados en este país africano.

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano, Vatican News, 27 de mayo de 2019

May 12 in the town of Dablo (SESAME PICTURES)

El ataque tuvo lugar la mañana de este domingo 26 de mayo, cuando individuos armados irrumpieron en la iglesia de Toulfé, localidad situada a unos 67 kilómetros de Ouahigouya, la capital de la Región Norte de Burkina Faso, y abrieron fuego contra los asistentes a la ceremonia religiosa, indicaron varios medios locales a la Agencia EFE.

Ataques a los cristianos en el último mes

Con este ya son cuatro los ataques a iglesias llevados a cabo por grupos armados en este país de África occidental. La primera vez que una iglesia fue atacada en Burkina Faso fue el 28 de abril pasado, cuando un grupo de hombres armados irrumpieron en un templo protestante en la localidad de Silgadji, en la región del Sahel (norte), y abrieron fuego contra las personas congregadas, matando a seis de ellas, incluido también el pastor. El último ataque tuvo lugar el pasado 12 de mayo contra una iglesia católica en Dablo, en la provincia de Sanmatenga, y en él murieron seis personas, entre ellas el párroco.

Incremento de los ataques terroristas

Burkina Faso, precisó EFE, sufre ataques yihadistas recurrentes desde abril de 2015, cuando miembros de un grupo afiliado a Al Qaeda secuestraron a un guardia de seguridad rumano en una mina de manganeso en Tambao, en el norte del país, quien aún sigue desaparecido. Desde entonces, el número de ataques, que se atribuyen tanto a grupos afiliados a Al Qaeda como al terrorista Estado Islámico, ha ido aumentando de forma exponencial. Según el Centro de Estudios Estratégicos de África, los ataques se han incrementado de 3 en 2015 a 12 en 2016, 29 en 2017 y 137 en 2018.

Burkina Faso zona de operaciones de grupos yihadistas

La región más afectada por la inseguridad es la del Sahel, situada en el norte y que comparte frontera con Malí y Níger, donde se producen ataques y secuestros a manos de diferentes grupos yihadistas. Sin embargo, la situación del este del país también se ha degradado desde el verano de 2018. Burkina Faso es uno de los cinco países que componen el G5 del Sahel, junto a Malí, Mauritania, Níger y Chad, grupo que combate el terrorismo yihadista en la región.

