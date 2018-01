Nueva parroquia en Albacete

Monseñor Ciriaco Benavente firmaba el jueves 25 de enero de 2018, fiesta de la Conversión de San Pablo, decreto de creación de una nueva parroquia para la ciudad de Albacete con el título de San Juan Pablo II.‬ Abarcará la zona Cañicas-Imaginalia y Llanos del Águila.

