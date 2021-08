Nueva directora del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas

La profesora de Comillas ICAI e investigadora del Instituto de Estudios sobre Migraciones (IUEM), Mercedes Fernández, ha tomado posesión hoy como directora del instituto de investigación de la universidad jesuita de Madrid en sustitución de Alberto Ares sj, que comenzará a ejercer labores de dirección en el Servicio Jesuita a Refugiados de Europa.

Esta es la segunda ocasión en la que la docente ejercerá este cargo. «Este segundo mandato lo veo de manera diferente; ahora tengo la experiencia de lecciones aprendidas y, sobre todo, sé lo que no quiero hacer», afirma mientras admite que asume el cargo “con más serenidad y conocimiento de causa para detectar oportunidades y mitigar riesgos que puedan existir”.

Dos prioridades

Fernández explica que el IUEM tendrá dos prioridades fundamentales, «una, potenciar las capacidades de un equipo cualificado y motivado y, dos, cimentar una investigación puntera y de referencia en estudios migratorios». Otro de los pilares será la transferencia de conocimiento a la sociedad y la docencia para formar profesionales en migraciones y cooperación.

Tras 26 años de existencia, el IUEM vive un momento espléndido. «Ahora estamos en buena posición para ahondar en investigaciones de calidad y de carácter internacional porque tenemos una posición privilegiada; la Compañía de Jesús tiene organizaciones en sector social que amplifican la cuestión migratoria en el ámbito de incidencia social”, asegura. Además, “esa sinergia es un valor y una herencia que el instituto tiene que potenciar», reflexiona Fernández.

«Situación compleja»

La actualidad migratoria de estas semanas hace que el trabajo del IUEM sea cada vez más importante. «La situación es compleja y lo será aún más. Los focos migratorios son avisperos geopolíticos que generan éxodos masivos y todo esto no se detendrá, sino que se va a acentuar y agravar», avisa la nueva directora del IUEM, quien reconoce que el reto para España es la cohesión social para que las segundas generaciones de migrantes no se sientan marginados «y no ocurra como en Francia».

«Junto a los pobres»

Durante la presentación, el rector de Comillas, Enrique Sanz Giménez-Rico, SJ, parafraseó al padre Arturo Sosa, superior general de la Compañía de Jesús, afirmando que «caminamos junto a los pobres en nuestra misión de reconciliación y justicia», y aseguró que se debe servir a los migrantes y, al mismo tiempo, ser relevantes en la comunidad científica. Para ello, apostó por un incremento de la financiación de proyectos de imvestigación competitivos y por el desarrollo d elíneas de investigación en publicaciones científicas de referencia.

Por su parte, Alberto Ares, que ha ejercido como director del IUEM desde 2008, agradeció al rector y a la Compañía de Jesús la confianza depositada en él y puso en valor al equipo de investigadores y docentes, «que es el activo más importante», dijo en su despedida antes de incorporarse al SRJ en Bruselas.