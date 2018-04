Erección de la diócesis de Chiang Rai (Tailandia) y nombramiento del primer obispo

El Santo Padre Francisco el 25 de abril de 2018 ha ha erigido la nueva diócesis de Chiang Rai (Tailandia), mediante el desmembramiento de la diócesis de Chiang Mai, convirtiéndola en sufragánea de la sede metropolitana de Bangkok.

El Santo Padre ha nombrado como primer obispo de Chiang Rai, al reverendo Joseph Vuthiler Haelom, del clero de Bangkok, hasta ahora vicario general de la misma archidiócesis.

La nueva Diócesis de Chiang Rai se encuentra en la región nordeste del país, e incluiría cuatro provincias (Chiang Rai, Nan, Phayao, Phrae), además del distrito de Ngao de la provincia de Lampang. Es sufragánea de la archidiócesis de Bangkok. La sede episcopal esté en Chiang Rai. La iglesia parroquial The Nativity of Our Lady en Chiang Rai es la iglesia catedral de la nueva circunscripción.

El primer obispo de Chiang Rai, Joseph Vuthilert Haelom, nació el 17 de diciembre de 1951 en Lamsai, en la provincia de Pathumthani de la archidiócesis de Bangkok. Ingresó en el Seminario Menor Diocesano en Bangkok y posteriormente completó sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Nacional Lux Mundi en Sampran. Fue ordenado sacerdote el 3 de agosto de 1980 e incardinado en la archidiócesis de Bangkok.

Posteriormente ha ocupado los siguientes cargos: 1980-1981: vicario parroquial de Assumption Cathedral Church en Bangkok; 1981-1985: párroco de St. Theresa’s 1985-1989: párroco de Our Lady of Fatima en Bangkok; 1989-1995: director de la Escuela St. Joseph Upatham y vicerrector del Seminario Menor de St. Joseph en Bangkok; 1995-2000: Director de la comisión diocesana de obras sociales y párroco de Holy Rosary en Bangkok; 2000-2004: Rector del Centro Pastoral en Sampran; 2004-2012: párroco de la catedral del Sacred Heart of Jesus en Chiang Mai (Fidei Donum); 2005-2012: vicario general de la Diócesis de Chiang Mai (Fidei Donum); desde 2012: vicario general de la archidiócesis de Bangkok. (SL) (Agencia Fides 26/4/2018)

