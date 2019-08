Nueva condena al cardenal Pell, quien apelará; respeto de la Santa Sede a la Justicia

Un tribunal australiano ha ratificado este miércoles la condena a seis años de cárcel por pederastia impuesta al cardenal George Pell, el antiguo tesorero y ex ‘número tres’ del Vaticano.

La presidenta del Tribunal Supremo de Victoria, Anne Ferguson, dijo al inicio de la lectura del voluminoso fallo que dos de los tres jueces desestimaron la apelación presentada por la defensa del cardenal.

Declaración del director de la Sala de Prensa de la Santa Sede Matteo Bruni

“Reiterando su respeto por las autoridades judiciales australianas, tal como se declaró el 26 de febrero en primera instancia, la Santa Sede reconoce la decisión de rechazar la apelación del cardenal George Pell.

Mientras esperaba conocer cualquier novedad en el proceso judicial, se recuerda que el cardenal siempre ha reafirmado su inocencia y que tiene derecho a apelar ante el Tribunal Superior.

En esta ocasión, junto con la Iglesia de Australia, la Santa Sede confirma su cercanía con las víctimas de abuso sexual y el compromiso, a través de las autoridades eclesiásticas competentes, de enjuiciar a los miembros del clero responsables de ellos”.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...