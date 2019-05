Nombramiento de consultores de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos

El Papa nombró Consultores de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos: Rev. Padre Giacomo COSTA, S.I., director de la revista Social Updates, presidente de la Fundación Cultural San Fedele (Italia);

Revdo Don Rossano SALA, S.D.B., profesor de Ministerio de la Juventud en la Pontificia Universidad Salesiana, director de la Revista de Notas del Ministerio de la Juventud (Italia);

Le Rev.de Hermanas: Nathalie BECQUART, Xavière, exdirectora del Servicio Nacional de la Conferencia Episcopal Francesa para la Evangelización de la Juventud y las Vocaciones (Francia);

Alessandra SMERILLI, F.M.A., profesora de economía de la Pontificia Facultad de Ciencias de la Educación Auxilium, miembro del Comité Científico y organizadora de las semanas sociales de los católicos de la Conferencia Episcopal Italiana, Consejera del Estado de la Ciudad del Vaticano (Italia);

María Luisa BERZOSA GONZÁLEZ, F.I., directora de Fe y alegría (España) (foto);

Ill.ma Prof. Cecilia COSTA, profesora de sociología en la Universidad de Roma Tre (Italia).

Santa Sede, 24 de mayo de 2019

