Nombrados nuevos obispos auxiliares de Madrid a José Cobo Cano, Santos Montoya Torres y Jesús Vidal Chamorro.

El Papa Francisco nombra tres nuevos obispos auxiliares

La Santa Sede ha hecho público a las 12:00 horas de este viernes, 29 de diciembre, que el Papa Francisco ha nombrado obispos auxiliares de Madrid a José Cobo Cano, Santos Montoya Torres y Jesús Vidal Chamorro. La ordenación episcopal será el próximo 17 de febrero en la catedral de Santa María la Real de la Almudena.

Este mismo viernes por la mañana, 29 de diciembre de 2017, en el ángelus con la Curia, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha agradecido su designación. Poco después, los nuevos prelados, el purpurado y el obispo auxiliar monseñor Martínez Camino se han ido a la sala de Medios del Arzobispado para atender a la prensa.

«He buscado hombres de fe»

«Yo he buscado hombres de fe». Este es el primer rasgo que define a los tres nuevos obispos auxiliares de Madrid, en palabras del cardenal Osoro, que ha dado las gracias al Papa por «la respuesta que ha dado» a la propuesta que desde Madrid se le presentó.

Otra característica importante que ha destacado el arzobispo es el perfil marcadamente pastoral de sus nuevos auxiliares, curtidos en parroquias «al servicio de la gente» y con experiencia en instituciones de Iglesia como Caritas, Manos Unidas, Acción Católica o Hermandades del Trabajo.

Junto a sus estudios eclesiales, los tres obispos electos tienen licenciaturas en Derecho Civil (José Cobo), Ciencias Químicas (Santos Montoya) y Ciencias Económicas y Empresariales (Jesús Vidal), perfiles que aportan mucho a la labor de la diócesis en momentos en que la Iglesia se ve continuamente confrontada con temas profanos como «el cambio climático» y en los que es importante mostrar que «la ciencia no es enemiga de la fe, sino todo lo contrario, porque a veces lleva a la gente a la fe».

Tres años después de su llegada a Madrid y de «haberme pateado toda la diócesis», era el momento para el cardenal Osoro de solicitar a Roma la ayuda de nuevos auxiliares para «una diócesis tan grande como esta, con cinco millones de personas», ha explicado el purpurado. «El obispo tiene que estar en visita permanente a las comunidades» para «dinamizar la vida cristiana», acompañando a la gente, «unas veces poniéndote delante, otras detrás, y otras confundiéndote con la gente». Todo eso «son tareas esenciales» y «aquí no puede hacerlas uno solo».

Testimonio de comunión

Sobre las responsabilidades que asumirá cada obispo, el cardenal Osoro ha adelantado que, aunque «más o menos, algo hemos hablado», esperará a tomar decisiones concretas a consultar tanto a sus nuevos auxiliares como a los vicarios de la diócesis, porque «la sinodalidad de la diócesis no es un ente abstracto».

Acto seguido, el cardenal ha valorado la pastoral de santidad que lleva a cabo en Madrid monseñor Juan Antonio Martínez Camino, auxiliar de Madrid desde 2008, y sentado a su lado en la rueda de prensa.

Al margen del reparto de tareas y zonas geográficas en la diócesis, el cardenal Osoro ha destacado que, «en la Iglesia, o salimos todos juntos a anunciar el Evangelio, no es la Iglesia de Cristo».

El arzobispo de Madrid quiere dar un testimonio visible de esa comunión «viviendo juntos, en el mismo lugar, comiendo y cenando juntos cuando sea posible», e incluso expresándolo en el «sabernos reír de vez en cuando hasta de nosotros mismos, que es importante».

El obispo más joven de España

Los tres nuevos obispos auxiliares han coincidido en destacar su sorpresa cuando se les anunció su nombramiento para «una diócesis que gracias a Dios cuenta con muchos compañeros muy bien preparados que podrían estar en esta misma mesa», en palabras de Santos Montoya, párroco de Beata María Ana de Jesús y director del colegio del mismo nombre. José Cobo, hasta ahora vicario episcopal de la Vicaría II, se ha referido a «un trabajo muy de fraternidad para responder con toda la diócesis a todos los retos que tenemos, escuchando al pueblo de Dios y poniéndonos a su servicio».

Jesús Vidal, hasta ahora rector del Seminario Conciliar, no solo se convertirá, a sus 43 años, en el obispo más joven de toda España, sino que llega con un importante bagaje en pastoral juvenil, habiendo sido también delegado de juventud. «Mi vida siempre ha estado unida a las jóvenes», que son «un lugar de esperanza, ha señalado.

Carlos Osoro Sierra ✔ @cardenalosoro . Tuit del cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid:

“José, Santos y Jesús, el Papa os nombra obispos auxiliares de Madrid. Junto a Pedro hasta dar la vida por Cristo”

Biografía de los tres obispos auxiliares

Infomadrid / R. Benjumea / Fotos: José Luis Bonaño

