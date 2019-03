No juzgar…, por el Papa Francisco en Twitter, lunes 18 de marzo de 2019

¿Qué hacer para no juzgar, no condenar y perdonar? “Dad, y se os dará”. Sed generosos en el dar no solo la limosna material, sino también la espiritual: dedicar tiempo a quien lo necesita, visitar a un enfermo, sonreír. #SantaMarta

