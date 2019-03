No estamos solos ante las dificultades, por el Papa Francisco en twitter, sábado 2 de marzo de 2019

A veces podemos pensar que estamos solos ante las dificultades. Pero el Señor camina a nuestro lado, incluso si no interviene enseguida, y si seguimos adelante nos abrirá un camino nuevo.

