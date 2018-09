Nigeria: muere un sacerdote por las consecuencias del secuestro, pocos días después de la fuga de sus secuestradores

Un sacerdote católico nigeriano ha muerto pocos días después de lograr escapar de las manos de sus secuestradores. Se trata del p. Louis Odudu, fallecido en un hospital en Warri, en el estado de Delta (sur de Nigeria), el 19 de septiembre, cuatro días después de escapar de la guarida de sus secuestradores.

Las causas de la muerte no son claras, pero se sospecha que están relacionadas con las circunstancias del secuestro y de la fuga del sacerdote.

El gobernador del Estado del Delta, Ifeanyi Okowa, ha expresado sus condolencias a Su Exc. Mons. John ‘Oke Afareha, Obispo de Warri, por la trágica muerte del padre Odudu. El gobernador también ha reiterado el compromiso de su gobierno “para garantizar la seguridad tanto de las vidas como de los bienes”.

El p. Odudu, que había sido ordenado sacerdote en la diócesis católica de Warri en 1987, trabajó en el Reino Unido durante años. Regresó a Nigeria hace unos cinco meses, momento en el que fue secuestrado.

El padre Odudu actualmente era capellán del Seat of Wisdom Catholic Chaplaincy of the Petroleum Training Institute. Anteriormente, había sido secretario general adjunto en la Secretaría Católica de Nigeria.

Varios sacerdotes católicos han sido secuestrados en el estado de Delta. Solo en 2018 cinco sacerdotes fueron secuestrados para obtener un rescate en este estado del sur de Nigeria. (L.M.) (Agencia Fides 24/9/2018)

