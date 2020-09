Níger: El arzobispo de Niamey pide ayuda urgente para los damnificados por las inundaciones

Desesperado llamamiento del arzobispo de Niamey, Laurent Lompo, solicitando ayuda para los damnificados por las lluvias torrenciales que ha sufrido el país en las últimas semanas, que han dejado decenas de muertos y obligado a abandonar sus hogares a más de 200.000 personas, según datos de la Conferencia Regional de Obispos de África Occidental (RECOWA-CERAO).

«La mayoría de las aldeas a lo largo del río Níger están sumergidas. Esto ha causado daños enormes a los campos, al cultivo del arroz, pero también ha causado pérdidas humanas, con 65 muertos y más de 200.000 personas afectadas y sin hogar», ha declarado el arzobispo a la agencia OMPress-Níger. La misma situación se ha vivido en el norte de Nigeria, sobre todo en el estado de Kebbi, que ha quedado devastado.

Níger es uno de los países más pobres de África, víctima de continuas crisis alimentarias y de atentados terroristas de grupos como Boko Haram, Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), etc. En diciembre de 2019 fueron asesinados allí 71 soldados, y en enero de este año otros 89.

Las inundaciones representan otro duro golpe para esta sufrida nación. El 11 de septiembre el Consejo de Ministros informó de que el agua había anegado cerca de 7.000 hectáreas de cultivos de dunas y 3.082 hectáreas de cultivos de regadío, afectando a ocho regiones y a 50.000 familias.

En los barrios de la capital, dice monseñor Lompo, «hay lugares donde ya no podemos caminar». «El nivel del agua es tan alto que necesitas canoas prestadas para cruzar, algo que nunca hemos visto. A nivel parroquial, en la parroquia de Saint-Paul Harobanda, junto al río, muchos de nuestros cristianos no tienen hogar. También tenemos la parroquia de São José da Saga, ubicada también junto al río, donde mucha gente está intacta. La comunidad de las Hermanas de la Caridad de la Madre Teresa se encuentra actualmente en la archidiócesis, mientras que los enfermos de su dispensario han sido trasladados a otras clínicas y hospitales».

La Iglesia está proporcionando primeros auxilios a las poblaciones afectadas a través de Caritas, pero necesita y pide la ayuda adicional de «personas generosas y de bien» para poder «servir mejor a la población».

El arzobispo de Niamey no oculta tampoco su preocupación porque se está en vísperas del comienzo del curso escolar y las familias desplazadas están ocupando las escuelas. «Si no montamos carpas y no damos comida a la población, si no atendemos el tema sanitario de estas familias, sobre todo en un contexto de crisis sanitaria, la situación corre peligro de agravarse», advierte.