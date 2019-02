Nicaragua: Encuentros entre Ortega y la OEA y empresa privada buscando soluciones

El sábado pasado los empresarios nicaragüenses tuvieron un encuentro con el presidente Daniel Ortega donde le expresaron sus “inquietudes” sobre la crisis local, y un posible diálogo para encontrar una salida, informó este domingo el cardenal Leopoldo Brenes, quien estuvo presente en la reunión, en calidad de invitado, junto a él también el Nuncio Apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano, Vatican News, 18-2-2019

El encuentro fue informado por el Gobierno de Nicaragua y la Arquidiócesis de Managua, en un comunicado conjunto. El cardenal nicaragüense afirmó que, entre los empresarios que se reunieron con Ortega, estaban Carlos Pellas, del Grupo Empresarial Pellas; Roberto Zamora, del grupo LaFise; y Ramiro Ortiz, del Banco de la Producción, todos banqueros, no fue un “diálogo, fue un encuentro que ellos, los empresarios, querían tener con el señor presidente” dijo Brenes, a periodistas antes de celebrar la Santa Misa en la capilla Niño Dios de Praga que pertenece a la parroquia Madre del Divino Pastor, en Chiquilistagua, Managua.

Card. Brenes: Un primer encuentro es positivo

El purpurado, afirmó que “un primer encuentro es positivo”, insistió además en que “ellos platicaron y les compartieron las inquietudes que hay en la población, todas las inquietudes que ustedes han presentado, todas las inquietudes que presentó la Unión Europea, las inquietudes que encontramos en la población”.

Aunque el cardenal Brenes se negó a especificar las “inquietudes”, todas coinciden en que el Gobierno debe cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre ellas, la liberación de los manifestantes presos, el fin de la represión y garantizar las libertades públicas.

Los presos políticos

El cardenal dijo que la libertad de los llamados “presos políticos” podría tocarse en futuras reuniones, pero no quiso referirse a la posibilidad de que estos sean utilizados por Ortega como moneda de cambio en eventuales negociaciones. Brenes destacó la importancia de que “haya buena voluntad”, y de que un diálogo nacional se consolide a partir del encuentro entre empresarios y gobernante.

Además, pidió a los presentes seguir orando, para que sigan creándose estos encuentros y además se llegue a un diálogo nacional. Entre los temas que abordaron, fue la posición de la OEA, que puede seguir trabajando por el alcance de la paz, no se tocó el tema del regreso de las asociaciones y ongs pro DDHH, el purpurado espera que en otros encuentros, se toque el tema de los presos políticos, y la apertura de parte del gobierno hacia los medios de información, para ello dijo el cardenal Brenes, hay que seguir abogando.

Como Iglesia esperan que pronto las personas que están privadas de libertad, puedan obtenerla y los medios de comunicación puedan desarrollar con todo el respeto y objetividad la noticia tal como ésta se presenta.

En un tuit, el obispo de Matagalpa, Mons. José Alvarez expresa positivamente su aprecio por este encuentro, “se abre una puerta, dijo, para que los nicaragüenses encontremos caminos que nos ayuden a salir y seguir adelante”.

Primeros pasos por un díalogo

Mons. Silvio Báez, auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, dijo en entrevista a periodistas, que esta reunión hace parte de caminos de exploración de cara al futuro. Todo paso que se de hacia un encuentro, hacia una búsqueda común de soluciones para la crisis hay que valorarlo, aunque no sea el ideal. Lo importante, dijo es valorar los pasos que se van dando sin olvidar el ideal, un verdadero diálogo exige muchas otras cosas.

Mons. Báez dijo que es importante no olvidar los requisítos de un verdadero diálogo, hay que ser personas de esperanza y valorar los pequeños pasitos. No todo se logra de una sola vez, dijo, pero debe ser un diálogo donde esté representada toda la sociedad. Y tener objetivos claros. que se mantengan los objetivos declarados al inicio: la democratización de Nicaragua como objetivo primario, después se derivarán otros. El primero de todos los requisítos es la lilberación de los presos políticos. Porque como dijo el prelado, no puede haber diálogo Nacional si hay jóvenes, estudiantes, periodistas y campesinos en las cárceles. Liberación de los presos polpiticos es requisito absoluto para alcanzar un diálogo Nacional. Seguido de la libertad de prensa

En este encuentro entre Mons. Báez y los periodistas, la asociación de periodistas independientes del país le entregaron al prelado, un comunicado, para que presente a la Conferencia Episcopal en donde piden la urgencia de este diálogo para reinvindicar los derechos fundamentales de varios periodistas que están en la cárcel como Miguel Mora y Lucía Pineda del noticiero 100 por ciento noticias, así como la apertura del canal, y otros medios que han sido censurados completamente. Se pide el regreso de periodistas que se encuentran en asilo poítico por falta de seguridad e integridad física. Y piden el regreso de ong y organismos de DDHH, entre otras cosas.

Mons. Báez dijo que es necesario un diálogo donde el pueblo sea el primer sujeto de participación y en donde el objetivo sea devolverle la democracia a Nicaragua.

Es el inicio de un largo camino

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) divulgó en la red social Twitter, en el que “saluda la reunión convocada por el Gobierno de Nicaragua”, que “el cese de la represión, la liberación de los detenidos y el compromiso de justicia para las víctimas, deben preceder cualquier diálogo participativo, basado en sus obligaciones en materia derechos humanos”.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en relación a la reunión sostenida entre representantes del sector privado, la Iglesia y el Gobierno, en un comunicado insta a “todas las fuerzas de la nación a que hagamos los mejores esfuerzos para que esta negociación, de producirse, rinda los frutos anhelados por todos los nicaragüenses”. Y apoya y respalda este “esfuerzo con la presencia de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) que lleve a una solución a la problemática sociopolítica nacional”.

Asimismo, como participantes del Diálogo Nacional están listos para participar de este esfuerzo y juntos encontrar una salida a la terrible crisis política y económica que atraviesa Nicaragua. Agredecen al cardenal Brenes y al Nuncio así como a la Conferencia Episcopal de Nicaragua por sus gestiones, que abren una puerta de esperanza a un entendimiento y solución a la problemática nacional.

OEA y Ortega inician conversaciones

La reunión de Ortega con los empresarios se dio al día siguiente de que el Gobierno nicaragüense y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitieron comunicados, en los que anunciaron el inicio de conversaciones, en las que el mandatario no estaría dispuesto a dialogar sobre la libertad de los presos ni el adelanto de las elecciones de 2021.

El Gobierno de Nicaragua anunció sus intenciones de fortalecer su proceso político electoral hacia 2021 en el marco de la Constitución y la Ley, informó este viernes la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El Ejecutivo nicaragüense asumió ese compromiso ante Gonzalo Koncke -jefe de gabinete del secretario general de la OEA, Luis Almagro- quien realizó este jueves una visita no anunciada a Nicaragua, a iniciativa del Gobierno de Daniel Ortega “con la finalidad de mantener conversaciones exploratorias respecto a la situación en el país”.

“En el contexto de los mandatos e instrumentos jurídicos correspondientes, la delegación de la Secretaría General de la OEA planteó la liberación de los presos políticos, la necesidad de contar con avances en el proceso político electoral y la importancia de considerar las recomendaciones del Sistema Interamericano, entre otros aspectos”, indicó el organismo en una declaración.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...