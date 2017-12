Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas Española

Madrileña de 42 años, casada y madre de 4 hijos, es la primera mujer en acceder a este cargo en los 68 años de historia de Cáritas Española. Hasta ahora era la responsable del Área de Comunicación, Sensibilización e Incidencia de Cáritas Española y toma el relevo de Sebastián Mora Rosado, quien ha solicitado dejar el cargo de manera voluntaria una vez completados dos cuatrienios

El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha hecho público esta mañana la ratificación del nombramiento llevado a cabo por los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPS) de Natalia Peiró Pérez como secretaria general de Cáritas Española.

La nueva secretaria general, que dirigía el Área de Comunicación, Sensibilización e Incidencia de Cáritas Española, toma el relevo de Sebastián Mora Rosado, quien ha solicitado dejar el cargo de manera voluntaria una vez completados dos cuatrienios, una etapa en la que Cáritas ha tenido que dar respuesta a grandes desafíos sociales.

Al acceder a la Secretaría General de Cáritas, Natalia asume también el cargo de directora ejecutiva de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada).

Amplia experiencia profesional

Nacida en Madrid el 19 noviembre de 1975, Natalia Peiro es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Ha completado su formación académica con un máster en Marketing Digital y Comercio electrónico, en la Escuela de Negocios de la Universidad Autónoma de Barcelona (2016-2017); otro máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos, en la Fundación Ortega y Gasset (2001-2002); y un postgrado en Liderazgo e Innovación social en Organizaciones No Gubernamentales, en ESADE Business & Law School (2008-2009). Es, asimismo, experta en Responsabilidad Social Corporativa y Procesos de Comunicación, por Formaselect Consulting (2007-2008).

Vinculada laboralmente a Cáritas Española en 2002, desde 2015 venía desempeñando la dirección del Área de Comunicación, Sensibilización e Incidencia. Anteriormente había sido directora del Área de Cooperación Internacional (2007-2015), técnico de Cooperación Internacional para los países de Europa Central y del Este (2005-2007) y secretaria de Dirección de Cáritas Española (2002-2005).

Natalia Peiro cuenta con una dilatada experiencia de trabajo en el exterior, derivada tanto de su participación como experta de Cáritas Española en los foros de trabajo la red internacional de Cáritas (Comité Representativo de Cáritas Internacional y el Comité Ejecutivo de Cáritas Europa), como de su anterior etapa profesional como asistente en la Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión Europea, en Bruselas (2000), y como técnico de la Fundación Centro de Estudios Comerciales del Ministerio de Economía y Hacienda y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.

A lo largo de los últimos años, la nueva secretaria general de Cáritas ha ido acumulando un intenso conocimiento sobre los retos del sector social en España gracias a su participación activa en los foros de representación institucional públicos y privados.

Mujer de profundas convicciones cristianas, Natalia Peiro confiesa que “toda mi trayectoria de voluntariado y de contacto con la realidad social en España y en terceros países ha sido en el seno de organizaciones católicas, por la cercanía personal que desde siempre he tenido con personas de Iglesia, tanto laicos como sacerdotes que me han acompañado en mi desarrollo personal, y en mi vocación personal y profesional”.

“En Caritas -añade- he tenido la suerte de conocer diferentes expresiones de esta acción social de la Iglesia y también, desde diferentes culturas en las que nuestra Iglesia se envuelve para mejor servir; he conocido la dedicación de muchísimas personas consagradas y laicas, voluntarias y contratadas, que desde todos los puntos de atención, parroquias, proyectos y oficinas, me han enseñado cómo el compromiso con los demás va más allá de su tarea, y crea unos lazos que nos hacen ser una familia universal, diversa y rica, pero la misma familia en cualquier rincón del mundo”.

La nueva secretaria general de Cáritas Española es la primera mujer que accede a este cargo en los 68 años de historia de la institución. Está casada y es madre de cuatro hijos.

Intensa etapa de Sebastián Mora

Durante sus ocho años como secretario general, Sebastián Mora ha liderado un proceso sostenido de crecimiento de la actividad de la institución en todos los ámbitos. Entre 2009 y 2017, la Confederación Cáritas ha pasado de gestionar unos recursos de 230 millones de euros anuales a 358 millonesen el último ejercicio. La implicación del voluntariado en las acciones de Cáritas ha crecido de manera pareja, desde los 60.000 voluntarios registrados al comienzo de su mandato a los casi 85.000 de 2016.

Su etapa al frente de la secretaría general ha coincidido de lleno con elestallido de la última crisis económica y la aparición de unos desafíos sociales consecuencia del incremento de la desigualdad y la precariedad en nuestro país. Ello ha obligado a Cáritas a poner en marcha estrategias de respuesta a las nuevas situaciones de emergencia social y a replantear muchas de las áreas y métodos de actividad de la Confederación.

Sebastián Mora ha liderado el reto de adaptar la misión de Cáritas a estas nuevas realidades, de impulsar la labor de investigación de la realidad social que, como entidad sociológica de referencia, lleva a cabo la Fundación FOESSA y de animar al conjunto del tercer sector social de nuestro país a fortalecer una respuesta coordinada y eficaz en la lucha contra la pobreza y la exclusión.

Su papel ha sido especialmente valioso tanto en la consolidación del tejido social en nuestro país, con la creación, por ejemplo, de la Plataforma del Tercer Sector, como en el fortalecimiento del trabajo en red entre las instituciones de la Iglesia, que ha cuajado en proyectos como la iniciativa “Migrantes Con Derechos”, la alianza “Enlázate por la Justicia” o la REPAM (Red Eclesial PanAmazónica), entre otras.

Este impulso no se ha limitado solamente al ámbito nacional, sino que ha sido igualmente activo en los espacios ejecutivos de Cáritas Europa y de Cáritas Internacional donde Sebastián Mora ha desarrollado un papel muy activo a lo largo de todos estos años, en coherencia con el magisterio social de Benedicto XVI y Francisco.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...