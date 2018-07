Nace en León «El Bibliobús Peregrino» para el acceso a la lectura en el Camino de Santiago

La Diputación de León y Correos ponen en marcha la iniciativa `El Bibliobús Peregrino´ que facilitará el acceso a la lectura a las personas que realizan el Camino de Santiago a su paso por la provincia.

El servicio de Bibliobuses proporciona los libros y Correos se encargará de su devolución al Centro Coordinador de Bibliotecas.

La institución provincial destina este año un total de 565.000 euros a la realización de actuaciones para la mejora de los 210 kilómetros de la Ruta Jacobea con los que cuenta la provincia.

El presidente de la Diputación, acompañado por el director de Correos de Galicia, Asturias y Castilla y León, Ángel Pérez, y por los alcaldes de 15 Ayuntamientos de la provincia, ha sido el encargado de presentar esta mañana la nueva ruta que recorrerá el servicio de los Bibliobuses de la institución provincial; una iniciativa que lleva por nombre `El Bibliobús Peregrino´.

Según explicó Juan Martínez Majo, “serán dos de los bibliobuses, uno con sede en León y otro en Ponferrada, los que se centrarán en el Camino de Santiago y sus variantes, para dotar también de servicio de biblioteca pública a los peregrinos que realizan la Ruta Jacobea; una iniciativa que se llevará a cabo con el servicio de CORREOS y con los albergues que se encuentran en el Camino”.

Para llevarlo a cabo, estos dos bibliobuses visitarán 15 albergues que se dividirán en 8 zonas de la Ruta, que se han establecido en función de los kilómetros que se realizan en la jornada media de un peregrino, que oscilan entre los 20 y los 30 kilómetros aproximadamente, asignando mayor número de albergues a las más largas, por lo que habrá zonas con 2 y zonas con 3 albergues, que hacen un total de 15.

De esta forma, los peregrinos que adquieran un libro en los albergues podrán devolverlos en cualquiera de las Oficinas de CORREOS del Camino hasta Santiago de Compostela, un total de 17.

Ángel Pérez, director territorial de la empresa postal resaltó que “esta iniciativa innovadora, que añade valor a la experiencia de la peregrinación, encaja perfectamente en la filosofía de ayuda a los peregrinos de CORREOS, en la idea de apoyarles antes, durante y después de su Camino. Una filosofía que se puede ver en la página web: www.elcaminoconcorreos.com”.

El servicio será totalmente gratuito, “ya que CORREOS se compromete a dar este servicio y a hacer un seguimiento de los ejemplares una vez llegan a sus oficinas hasta su devolución al Centro Coordinador de Bibliotecas”, afirmó el presidente de la institución provincial.

Los objetivos de la puesta en marcha de esta iniciativa pasan por conseguir una mayor optimización del Servicio de Bibliobuses, además de posibilitar que los peregrinos puedan acceder a la lectura durante su viaje. La Diputación también pretende aumentar los servicios de valor añadido que reciben las miles de personas que cada año recorren el Camino de Santiago por la provincia leonesa, potenciar el conocimiento de la provincia y sus lugares de interés entre los peregrinos ya en ruta mediante las colecciones que se prestarán, aumentar la visibilidad de León en la Ruta Jacobea, y ampliar la oferta para los futuros peregrinos y que cuenten con la provincia para realizar el Camino.

Los bibliobuses llevarán una colección bibliográfica de 33 títulos como fondo inicial. Se calcula unos 23 ejemplares por título, y el resto para reposición o refuerzo si fuera preciso. Así, desde el servicio se apuesta por títulos de las siguientes áreas temáticas, como los más cercanos al perfil de los intereses del público: Camino de Santiago, poblaciones concretas del Camino, León, manuales para aprender español y senderismo. Todos de pequeño tamaño y escritos en español e inglés. Habrá también información sobre la fórmula para adquirir los libros, folletos marcapáginas y cartelería.

Camino de Santiago

Juan Martínez Majo afirmó durante el acto que “la Diputación es consciente de que la León constituye por sus características un punto fundamental en la Ruta Jacobea, ya que es la provincia que cuenta con un mayor número de kilómetros de esta senda, un total de 2010, supone el punto medio del Camino Francés y el lugar donde se incorporan un mayor número de personas, además de que en León confluyen el Camino Francés, el Vexu Camín, el Camino de San Salvador, la Vía de La Plata, la Ruta Vadiniense, el Camino de Invierno y el Camino de Madrid”.

El Camino de Santiago, en sus múltiples vías, reúne cada año a unos 75.000 visitantes, repartidos en la zona de Sahagún, con 44.000, 55.000 en León capital, 60.000 en La Maragatería y 75.000 en Ponferrada y cada año ve incrementada su afluencia. En cuanto a su reparto por edades, el 30,6% tiene hasta 30 años: 30,6%, de 30 a 60 años el 51,5%, y desde los 60 años en adelante: 17,9%

Con relación a la nacionalidad, encabezan Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y Francia, pero con fuerte crecimiento de peregrinos de EE.UU., que ya se ha convertido en el cuarto país de procedencia, así como el caso de Corea y países como Polonia y la Europa del Este, que han descubierto el Camino no hace mucho con un interés creciente. También destaca el aumento de peregrinos procedentes de Irlanda, Reino Unido y países de América del Sur. Los peregrinos extranjeros son el 53,4%, mientras que los españoles alcanzan el 46,6%.

Aunque tradicionalmente se empleaba el verano para recorrer el Camino, en los últimos años se está observando que tanta afluencia de peregrinos hay en otoño y primavera como en verano, y que, el trayecto del Camino ya no depende de las estaciones, sino que se ha convertido en una actividad continuada a lo largo de todo el año.

Actuaciones

La Diputación, consciente de estos datos, lleva a cabo diversas actuaciones con el objetivo de mejorar las infraestructuras, el mobiliario y la seguridad de los peregrinos que realizan el Camino. Este año, la institución provincial realiza diferentes iniciativas con un presupuesto total que alcanza los 565.000 euros.

Así, por una parte, para las subvenciones que otorga cada año a los ayuntamientos por los que discurre el Camino de Santiago, destina 75.000 euros, con los que se realizan actuaciones como la colocación de papeleras o contenedores fuera de los cascos urbanos, acondicionamiento del firme del Camino, incluyendo la reparación de tuberías, acequias o arquetas, desbroces, plantación de árboles o reubicación de los que ya existen para garantizar sombra a los peregrinos, además del mantenimiento de las mismas. También se colabora, a través de estas ayudas con el mantenimiento de las áreas de descanso.

Por otra parte, según explicó el presidente de la Diputación, se encuentran en periodo de licitación las obras que se pondrán en marcha a raíz de un estudio en profundidad que realizaron los técnicos de la institución provincial, con el objetivo de subsanar los problemas que se detectaron durante el recorrido de todo el Camino, tanto de señalización como de desbroces o pasarelas, entre otros.

Finalmente, Juan Martínez Majo anunció que “próximamente pondremos en marcha una nueva línea de subvenciones destinadas a los ayuntamientos, con un total de 250.000 euros, que servirán de forma específica para la mejora del firme en los tramos por los que discurre la Ruta en la provincia”.

El Servicio Provincial de Bibliobuses.

La Diputación de León, por medio del Instituto Leonés de Cultura, proporciona las prestaciones propias de la biblioteca pública a 419 poblaciones de nuestra provincia que carecen de cualquier otra forma de acceso al libro y la lectura, y que por sus medios no pueden ofrecérselos a sus vecinos con la calidad y sostenibilidad precisas.

Además, los Bibliobuses de León cuentan con dos sedes físicas, León y Ponferrada, desde donde, con las actuales rutas, recorren la provincia de este a oeste y viceversa, es decir, cubren la mayor parte del Camino Francés, además del resto de los que confluyen en nuestro territorio provincial.

