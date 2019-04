Nace en EEUU una iniciativa global de periodismo religioso

Religion News Foundation (RNF), Religion News Service (RNS), Associated Press (AP) y The Conversation anunciaron una iniciativa global de periodismo religioso, un intento de difundir las noticias religiosas de eventos que ocurren en los Estados Unidos y en el mundo entero.

Esta iniciativa, dice la nota enviada a Fides, incluye la creación de un Area periodístico global para la religión, destinado a proporcionar una cobertura equilibrada de las principales religiones del mundo, con un énfasis en la explicación de las prácticas religiosas y los principios subyacentes a los acontecimientos y a los movimientos culturales actuales.

Administrado por periodistas de RNS, una subsidiaria de RNF, AP y The Conversation, un editor independiente de comentarios y análisis realizados por expertos académicos, el Area producirá un periodismo de múltiples formatos de carácter religioso, destinado a mejorar la comprensión y el análisis en general, y el significado de los desarrollos en el mundo de la fe.

La iniciativa que se financia con una subvención de $ 4.9 millones de 18 meses de la Lilly Endowment Inc. a RNF, ha sido una de las mayores inversiones en periodismo religioso durante décadas.

«La iniciativa del Periodismo de Religión Global transformará radicalmente el periodismo religioso en los Estados Unidos y en el mundo», dijo Thomas Gallagher, presidente y CEO de Religion News Foundation y CEO y editor de RNS, enfatizando que especialmente ahora «el periodismo religioso competente, confiable y profesional es más necesario que nunca».

«Esta colaboración mejora significativamente la capacidad de AP para explorar temas de fe, ética y espiritualidad como una fuerza social y cultural», dijo el director administrativo de AP, Brian Carovillano. «Nos complace trabajar con estas organizaciones para producir un periodismo religioso significativo que pueda ayudar a informar al público en todo el mundo».

«Esta es una oportunidad para llevar el contenido sobre religión a un mercado y audiencia mucho más amplio de lo que antes era posible. Esperamos fortalecer la oferta de productos de AP para las organizaciones de nuestros miembros y nuestra clientes» dijo Michael Fabiano, vicepresidente de AP para medios locales.

«La colaboración entre RNF, The Associated Press y The Conversation es innovadora y promete aumentar significativamente tanto el volumen como la calidad de las noticias religiosas», dijo Christopher L. Coble, vicepresidente de religión de Lilly Endowment. «Creemos que la iniciativa ayudará a garantizar que la cobertura de noticias en modo correcto y preciso sobre la religión, y que llegue a una amplia audiencia y mejore la comprensión de cómo la religión da forma a los eventos nacionales e internacionales».

Cada organización mantiene el control editorial de su contenido, que será claramente etiquetado y distribuido por AP. El contenido de las opiniones de RNS estará disponible para las organizaciones de noticias de los miembros de AP y para los clientes.

(CE) (Agencia Fides, 26/04/2019)

New York (Agencia Fides) –

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...