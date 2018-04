Música de campanas para celebrar el Año Europeo del patrimonio cultural

Campaneros y carillonistas harán sonar más de 1000 campanarios de Europa el 21 de abril a las 12.00 h.

Asociación de campaneros de Albaida (Valencia) unirá el próximo sábado a más de mil campanarios de toda Europa. Desde Andalucía hasta Ucrania, y desde Irlanda hasta Italia, toda Europa participará en este peculiar concierto de campanas que pretende solicitar a la UNESCO que se reconozca el toque de campanas como Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad.



2018 ha sido declarado Año Europeo del Patrimonio Cultural por la Unión Europea. Para conmemorarlo, la asociación Hispania Nostra, Campaners d’Albaida y el Museo Internacional del Toque Manual de Campanas -MitMac- han promovido un toque manual de campanas próximo sábado 21 de abril a las 12.00 horas, ejecutado por campaneros y carillonistas que harán sonar más de 1000 campanas de todo el continente europeo y cerca de 300 en España.

Esta iniciativa se desarrolla gracias al patrocinio de Richard H. Driehaus Charitable Lead Trust y INTBAU y cuenta con el apoyo institucional de Europa Nostra, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Albaida, se convertirá en un gran concierto simultáneo que unirá a distintos países y regiones donde se ha conservado o se ha recuperado el toque manual. Las campanas se tocarán con sus técnicas tradicionales y esta música será un símbolo de unión para la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural. Se pretende que sirva para iniciar el camino hacia una candidatura internacional en la que el toque manual de campanas sea declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

El gran concierto dará sus primeras campanadas en Albaida (Valencia), ciudad que ha conservado el toque manual de manera diaria e interrumpida desde el siglo XIII. A este evento asistirán los promotores, autoridades políticas y personalidades del mundo cultural.

A continuación los Campaners d’Albaida interpretarán repiques y revolteos tradicionales de su localidad, a ellos les seguirán los campaneros y carillonistas europeos portadores de la tradición milenaria del toque manual de campanas, interpretarán toques, repiques, bandeos y volteos; sonidos inmemoriales de la riqueza cultural y de la variedad de cada región o país. Sonarán también las campanas en pueblos abandonados por la despoblación como, por ejemplo, Otero de Sariegos en la provincia de Zamora, en catedrales como la de Palencia, Tarragona, Valencia o Mondoñedo y torres emblemáticas europeas, como la Domtorren de Utrecht en Holanda o la torre de la Basílica de San Petronio en Bolonia.

El acto comenzará las 11:00 horas a los pies del campanario de la Asunción de Albaida con las intervenciones de las personalidades asistentes y el canto del himno de Europa, interpretado por el Orfeón “Eduardo Torres”.

