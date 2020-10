«Morir en paz», un documental que propone los paliativos

Mañana se preestrena el documental «Morir en Paz: Paliativos vs Eutanasia», que trata de apoyar los cuidados paliativos en el contexto actual. El documental «responde a la pregunta de si en el tramo final de la vida es posible no sufrir, no tener miedos ni angustias, estar acompañados, ser tratados con cariño, tener paz, ver realizados nuestros últimos deseos». Así lo describe Goya Producciones, la empresa audiovisual detrás de este producto.

En el documental, dirigido por Andrés Garrigó, se da voz a diferentes personas con experiencia cercana a los cuidados paliativos. Por ejemplo, el doctor Marcos Gómez afirma que casi todos los que piden la eutanasia lo que en realidad desean es que les quiten el dolor, ignorando que hoy hay medios para eliminar el sufrimiento sin eliminar al sufriente. Para el doctor Álvaro Gándara, ésta es la forma civilizada y progresista de atender estas situaciones, y la sociedad tiene la obligación de hacerlo, tal y como atiende a los pobres o a los niños no escolarizados.

El documental muestra casos de personas cuyas vidas conflictivas y desestructuradas son transformadas gracias al trato profesional y afectuoso de los equipos de paliativos, llegando incluso a resolver sus problemas personales y reconciliarse con viejos enemigos o familiares olvidados.

Preestreno mañana, estreno el 21 de octubre

El documental se podrá ver de manera gratuita en Youtube a partir del 21 de octubre, y mañana se preestrenará en la plataforma Famiplay. Junto a la productora, en la elaboración del documental han colaborado la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), la Fundación Telefamilia, y la Fundación Cari Filiii. Hoy se ha dado a conocer el tráiler.

El documental se encontrará a partir del día 21 en la seb morirenpaz.org, y en esa web se podrá ver una serie de siete videos cortos con testimonios de expertos, que aparecerán estos días. La web ofrecerá también documentos e información sobre estos temas, aportados por entidades colaboradoras. Entre ellas figuran la Asociación Española de Bioética y Ética Médica (AEBI), la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP) y la Fundación Jerôme Lejeune.

Ficha técnica

Título: Morir en Paz: Paliativos vs Eutanasia

Estreno en español: Octubre 2020

Género: Documental

Duración: 29 minutos

Formato: 16:9 HD

País: España

Director: Andrés Garrigó

Versión Original: Español

Producida por: Goya Producciones

Con la colaboración de: ACdP, Fundación Cari Filii y Fundación Telefamilia.

Distribuida por: Goya Producciones