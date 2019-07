Monseñor Vicente Jiménez Zamora, miembro de la Congregación Vaticana para los Institutos de Vida Consagrada

POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS

El Papa nombra al Arzobispo de Zaragoza miembro de la Congregación Vaticana para los Institutos de Vida Consagrada

El papa Francisco ha confirmado a monseñor Vicente Jiménez Zamora, arzobispo de Zaragoza, como miembro de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, tal como ha notificado el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado. Dicha designación es por un periodo de cinco años.

Monseñor Jiménez Zamora fue designado miembro de esta Congregación por el propio papa Francisco en febrero de 2014. En la actualidad, dentro de esta responsabilidad vaticana, el Arzobispo de Zaragoza trabaja en la elaboración del nuevo ‘Directorio de las Mutuae Relationes in Ecclesia’ (‘Las Mutuas Relaciones en la Iglesia’), sobre la colaboración entre los obispos diocesanos y las congregaciones religiosas.

Tras este nombramiento pontificio, don Vicente Jiménez Zamora seguirá trabajando en este dicasterio, al menos, hasta mayo de 2024.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...