Monseñor Santiago Silva a los voluntarios papales en Chile: Dios los ha escogido

Bajo el lema “servicio de voluntario se alimenta en Cristo”, este sábado 13 de enero en el Movistar Arena, más de ocho mil voluntarios papales dieron el puntapié inicial a su misión como anfitriones de la visita del Papa Francisco a nuestro país.

La celebración, que reunió a todos los voluntarios que participarán en las actividades de Santiago colaborando en distintos roles de servicio a los peregrinos, es la primera ocasión en la que se encuentra la mayor parte de los jóvenes y adultos que han estado preparándose durante meses para cumplir las diversas funciones que les han sido encomendadas para el Viaje Apostólico del Papa Francisco a Chile.

– ¡Ven que te necesito!

La misa de envío fue presidida por el cardenal Ricardo Ezzati, Arzobispo de Santiago, quien animó a los presentes a servir durante la histórica visita del Papa Francisco a Chile.

A través de la homilía, Mons. Santiago Silva, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, agradeció a los voluntarios quienes de norte a sur se han movilizado de manera desinteresada por esta visita del Santo Padre.

“La primera lectura del libro de Samuel dice claramente que él fue escogido por Dios, y así cada uno de ustedes. Uno puede decir “sí, yo me inscribí”, pero en el fondo fue Dios quien te escogió. Fue Dios quien te dijo a través de otras personas, de circunstancias,” ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no estás conmigo? ¡Ven que te necesito! Y aquí estamos con Él, ya que hemos respondido a la invitación de Jesús”, expresó el pastor.

– Una jornada de alegría y servicio

A pesar de que la invitación se había realizado para partir con el proceso de acreditación y entrega del kit papal a las 14:00 horas, ya desde las 11 de la mañana comenzaron a llegar voluntarios provenientes de las distintas comunas de la Región Metropolitana, y también algunos que se desplazaron desde ciudades cercanas, como es el caso de los 45 jóvenes voluntarios de la Parroquia Santísima Trinidad de Rancagua.

Todos recibieron un morral con el ansiado kit del voluntario, que contiene el peto y gorro de trabajo, una bolsa de agua reutilizable, protector solar, colaciones y el Manual del Voluntario.

Tras almorzar y compartir entre todos, los animadores, Guilermo Aránguiz y María Luisa Godoy inauguraron la jornada con una presentación de la banda católica “Cristo, vida y Rock and Roll”. Bajo su conducción, durante las primeras horas se realizó una serie de actividades que lograron entusiasmar y encender la luz de Cristo en los asistentes, para preparar el corazón para la venida del Papa Francisco. También se presentó el conjunto de baile de niños y jóvenes que presentaron la coreografía del himno oficial, “Mi Paz les doy”.

Posteriormente, los voluntarios papales escucharon testimonios de fe de distintas personas, y recibieron las útlimas capacitaciones para cumplir su rol de orientación, servicio y animación de los miles de peregrinos que se congregarán en los divesos eventos. También escucharon con atención los consejos de seguridad de Carabineros y de personal del área de la salud.

Fuente y fotos: Francisco en Chile

