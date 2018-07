Monseñor Ruiz en la Semana Española de Misionología: “Saber llevar la novedad de Dios a la cultura contemporánea”

Monseñor Ruiz: “Saber llevar la novedad de Dios a la cultura contemporánea”

71 edición de la Semana Española de Misionología. Mons. Lucio Adrián Ruiz inaugura el evento y habla de la importancia de conocer y aprender a comunicar los nuevos códigos de la era digital.

Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano, 3 de julio de 2018

En España se está celebrando la 71 edición de la Semana de Misionología, un evento que arrancó ayer y se desarrollará hasta el jueves 5 julio en la Facultad de Teología de la ciudad española de Burgos, organizado por la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias.

Se trata de un encuentro de formación misionera que se viene desarrollando anualmente desde 1947 con el fin de impulsar la reflexión sobre los diversos aspectos que acompañan la Misión de la Iglesia. Este año se ha querido reflexionar sobre “Misión y redes”, y para ello han acudido varias personalidades relevantes del mundo de la comunicación, tanto del ámbito social como eclesial, para mostrar cómo la comunicación puede estar al servicio de la Misión.

Conferencia inaugural por Mons. Lucio Adrián Ruiz

El actual Secretario de Comunicación del Vaticano, Mons. Lucio Adrián Ruiz, fue el encargado de inaugurar la Semana. “Para la Iglesia, la cuestión de la comunicación no se trata solo de técnicas e instrumentos, sino que va más allá” expresó en su conferencia inaugural, asegurando que “la comunicación es esencial en la fe” pues lo que hemos visto y oído, “no podemos dejar de contarlo”.

Conocer los códigos de la era digital

Una conferencia en la que también explicó que el Espíritu Santo suscita en cada época los ‘cómos’ de la comunicación, y esos “cómos” en la sociedad actual “pasan por construir un mensaje cimentado en la fe, pero transmitido con los códigos que entiende la sociedad actual”. “Somos misioneros de la era digital – ha continuado – y en la era digital es imprescindible conocer los códigos y los lenguajes para ponerse al servicio de la persona”.

Y en pleno siglo XXI, esos códigos se traducen en mundo digital, y en concreto en redes sociales, las cuales – ha asegurado Mons. Ruíz – han creado nuevas formas de pensar y estructuras de mentes diferentes: “Para alguien acostumbrado a Twitter, no es aceptable una homilía de 40 minutos”.

Aprender a comunicar los códigos

Ante el nuevo panorama comunicativo, para Monseñor Ruíz, “Misión” significa que la Iglesia aprenda a comunicar en estos códigos: “Tenemos que saber llevar a la cultura contemporánea la novedad de Dios” pero también ser capaces de “ofrecer un mensaje bello, creativo, original y fascinante”.

No abusar de las redes

Por último, habló de la “saturación informativa”, la cual – aseguró – “produce ansiedad, distracción, e incluso soledad” y subrayó la importancia del uso razonable de las redes, pues por una parte “acercan al que está lejos” pero muchas veces “alejan al que está cerca”.

