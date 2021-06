Monseñor Osoro, a los nuevos diáconos: «Servid a los hombres como sirvió Jesús»

Ordenaciones en la tarde de este sábado 19 de junio en la catedral de La Almudena de Madrid. El cardenal Carlos Osoro ha conferido el orden del diaconado a nueve seminaristas, a quienes ha pedido que sirvan a los hombres como lo hizo Jesús. Los nuevos diáconos son: Esteban Bernárdez Yanes, Pablo Galiot Caballero, Enrique de Arteaga Bustamante y Diego Cano Morata, todos ellos del Seminario Conciliar; Juan Alcalde Guibert, Andrea Bottana y Alejandro Guerrero Quirós, del Seminario Redemptoris Mater; y Gleison Antonio Linhares Dos Santos, del Instituto Stabat Mater.

En su homilía, monseñor Osoro les ha recordado que el Señor los ha llamado al servicio de la Iglesia y de todos los hombres. «De todos los hombres», ha insistido, tanto de los que pertenecen a la comunidad cristiana como de aquellos que no conocen a Jesucristo.

«Decir que Dios es Padre quiere decir que no hay excepción, que todos los hombres son hermanos nuestros, y que a todos como tales los tenemos que tratar. Esto es lo que el Papa Francisco nos recuerda siempre, especialmente en su última encíclica Fratelli tutti», ha afirmado.

El arzobispo ha dicho también a los nueves diáconos que el llamamiento al servicio que han recibido conlleva valorar a las personas no desde los «criterios humanos», sino «por los criterios que nos ha dado Jesús». «Sois servidores, pero con una novedad. Vuestro servicio lo haréis con los criterios de Jesucristo, porque sois criaturas nuevas», ha afirmado antes de recordar que «Cristo murió por todos, ¡por todos!».

Cuatro «cercanías esenciales» en la vida

El cardenal ha invitado a todos ellos a vivir desde «cuatro cercanías» que son esenciales en la vida: la cercanía a Dios, la cercanía al pueblo de Dios, la cercanía al obispo, y la cercanía «entre vosotros mismos».

«Estad cerca del Señor en la oración y en los sacramentos», les ha pedido. «Hablad con Él». «Y estad también cerca del pueblo santo de Dios y del obispo. En el obispo tendréis unidad y comprensión. (…) No se trata de vivir la vida diciendo “esto me gusta o no me gusta”, seamos humildes y vivimos esta cercanía junto al obispo».

Osoro, por último, les ha animado a permaneced igualmente unidos entre sí. «No habléis nunca mal de nadie, no se os ocurra, eso no es vuestro. Si tenéis algo contra otro, poneos los pantalones bien puestos y decídselo. Os ayudará. No viváis en el cotilleo, en la charlatanería, en los chismes», les ha rogado.

Vivimos en una sociedad llena de zozobra, en la que las personas experimentan dudas y desesperanza. «No cerréis vuestro corazón a los problemas. Habrá muchos. Perded tiempo, acompañad a todo el que se acerca a vosotros. (…) Servid a los hombres como lo hizo Jesús, porque solo Jesucristo aporta estabilidad a la barca de nuestra vida. (…) Nada hay más bello y gozoso que la experiencia de encontrarse con Jesucristo y recuperar la calma».

En el Seminario Conciliar de Madrid hay en estos momentos más de 100 seminaristas. Durante los ocho años que dura la preparación al sacerdocio, son dirigidos y acompañados por el rector, seis formadores y tres directores espirituales.