Monseñor Juan Jose Pineda Fasquelle renuncia al oficio de obispo auxiliar de la archidiócesis de Tegucigalpa (Honduras)

Honduras: Renuncia de monseñor Pineda Fasquelle aceptada por el Papa

Como obispo auxiliar de Tegucigalpa

El Papa Francisco ha aceptado la renuncia al oficio de obispo auxiliar de la archidiócesis de Tegucigalpa (Honduras), presentada por Mons. Juan José Pineda Fasquelle, claretiano.

Así lo ha comunicado la Oficina de Prensa del Vaticano este viernes, 20 de julio de 2018, a través de un comunicado.

Biografía

Monseñor Juan Jose Pineda Fasquelle nació en Tegucigalpa el 19 de diciembre de 1960, sus padres son Carlos Pineda Muñoz (+) y Norma Fasquelle Christmas. El realizó sus estudios escolares en Tegucigalpa en el Colegio Salesiano San Miguel, sus primeros dos años de educación secundaria los cursó en Paraguay en el Colegio International y posteriormente regreso a Honduras a finalizarlos en el Colegio Anna. D. Bechtold en San Pedro Sula. Su formación religiosa y sacerdotal la realizó en la ciudad de Medellín – Colombia en la Casa de Formación de la Estrella en Embigado.

Se especializó en Derecho Canónico consiguiendo los títulos de Licenciatura y Doctorado en el Pontificia Universidad Lateranense en la ciudad del Vaticano el 25 de febrero de 1993, donde también obtuvo numerosos diplomados como: Diplomado como Notario, presidente del tribunal y Promotor de Justicia en Causas de Beatificación y Canonización, Diplomado en Praxis Administrativa Canónica I y II, Diplomado en Técnicas y Medios de Comunicación social en Valle de los Caídos en la Comunidad Autónoma de Madrid en España.

También estudió en universidad como la Pontifica Universidad Bolivariana en Medellín Colombia, Pontifica Universidad de Comillas en Colmenar Viejo en Madrid España, Pontificia Universidad Lateranense en la Ciudad del Vaticano, Trinity College en Dublín República de Irlanda y en la Universidad Rafael Landivar en Ciudad de Guatemala en Guatemala. Ha estudiado varios idiomas como, Castellano, Inglés, Italiano, Portugués, Frances y Latín.

Su basta preparación en derecho Canónico lo motivo a realizar labores de catedrático en diferentes instituciones de educación tales como la Facultad Eclesiástica de Teología Nuestra Señora de la Asunción en la Ciudad de Guatemala, Universidad Católica de Honduras Nuestra Señora Reina de la Paz en Tegucigalpa y San Pedro Sula, también en la Universidad Jose Simeón Cañas UCA en San Salvador en El Salvador y en el Instituto for Consecrated Life in Asia en la Ciudad Manila en Filipinas y en 14 países asiáticos.

Monseñor Juan José Pineda ha desempeñado cargos de asesor en instituciones muy importantes como ser: la Conferencia Episcopal de Guatemala donde elaboro los estatutos y reglamentos del trabajo, Congregación de las Dominican Sister Of The Most Holy Rosary Of the Philippines finalizando su labor en 1998.

Entre sus publicaciones de derecho propio de diversos institutos religiosos esta Hermanas de Bathania, Religiosos Oblata al Divino Amor, Carmelitas de San José, Orden de Franciscanos menores, Hermanas Misioneras Catequistas, Congregación de Hermanas de Marta y María para mencionar algunos y entre sus libros podemos destacar: Las capacidades económicas de los Institutos y sus limitaciones publicado en la Ciudad del Vaticano, La economía de los Institutos religioso y La capacidad económica de los Institutos religiosos. C. 634 ambos publicados en Roma en 1993, A publicado libros en ingles los últimos fueron The religious house, Governance of the religious Institutes of consecretes life in the Code of Canon Law Volumen IX y Chapters and assemblies in the religious institudes of consecrated life Volumen X ambos publicados en la Ciudad de Quezon en Filipinas.

(ZENIT – 20 julio 2018).-

