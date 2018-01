Monseñor Juan José Omella tomará posesión del título de Santa Cruz de Jerusalén

El próximo 21 de enero de 2018, a las 11 horas

El próximo domingo, 21 de enero de 2018, a las 11 horas, el cardenal Mons. Juan José Omella Omella, arzobispo de Barcelona, tomará posesión del título de Santa Cruz de Jerusalén, en la Basílica de Santa Cruz de Jerusalén, en Roma.

Esta mañana, 15 de enero de 2018, lo ha hecho público la Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Santo Padre.

El Papa Francisco creó cardenal a Mons. Juan José Omella Omella el 28 de junio de 2017 (foto)

El título cardenalicio de Santa Cruz de Jerusalén (Santa Croce in Gerusalemme) fue instaurado en torno al año 600 por el Papa Gregorio I para reemplazar al título de San Nicomede in Via Nomentana que había sido eliminado.

Durante el pontificado de Alejandro III el título se adjuntó a la Basílica de San Lorenzo extramuros.

Card. Juan José Omella nació en la localidad de Cretas, provincia de Teruel y archidiócesis de Zaragoza, el 21 de abril de 1946. Estudió en el Seminario de Zaragoza y en Centros de Formación de los Padres Blancos en Lovaina y Jersualén. El 20 de septiembre de 1970 recibió la ordenación sacerdotal. En su ministerio sacerdotal, trabajó como Coadjutor y como Párroco y entre 1990 y 1996 como Vicario Episcopal en la diócesis de Zaragoza. Durante un año fue misionero en Zaire.

Cargos pastorales

El 15 de julio de 1996 fue nombrado Obispo auxiliar de Zaragoza. Fue ordenado Obispo el 22 de septiembre de ese mismo año. El 27 de octubre de 1999 fue nombrado Obispo de la diócesis de Barbastro-Monzón, de la que tomó posesión el 12 de diciembre de 1999. Entre el 24 de agosto de 2001 y el 19 de diciembre de 2003 fue Administrador Apostólico de Huesca y entre el 19 de octubre de 2001 y el 19 de diciembre de 2003, también Administrador Apostólico de Jaca. El día 8 de abril de 2004 es nombrado Obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. Tomó posesión de la diócesis el 29 de mayo del mismo año. El 6 de noviembre de 2015 se hizo público su nombramiento como Arzobispo de Barcelona, sede de la que tomó posesión el 26 de diciembre del mismo año.

El 6 de noviembre de 2014 la Santa Sede hacía público su nombramiento como miembro de la Congregación para los Obispos.

Consistorio Creación Cardenales © L´Osservatore Romano

